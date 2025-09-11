Καλάβρυτα: Έρευνες στη Μονή Μεγάλου Σπηλαίου – Απολογούνται οι συλληφθέντες

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι απολογίες των έξι συλληφθέντων για αρχαιοκαπηλία, τη στιγμή που συνεχίζονται οι έρευνες στη Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα και στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι υπαρκτό το άγαλμα που υποστήριζε πως είχε ο ηγούμενος.

Ο ηγούμενος φέρεται να είπε σε αστυνομικούς ότι το άγαλμα, το οποίο κατηγορείται ότι «παζάρευε» έναντι 10 εκατ. ευρώ, βρισκόταν θαμμένο σε χωράφι, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Δίωξη

Εναντίον των έξι συλληφθέντων για την υπόθεση έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, που είναι κακούργημα, υπεξαίρεση και παράλειψη δήλωσης μνημείου, κατοχή και εμπορία.

Κατά πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ, ο ηγούμενος φέρεται να ζητούσε 200.000 ευρώ για 17 βυζαντινές εικόνες, καθώς και για δύο σπάνια Ευαγγέλια, χρονολογημένα από το 1737 και το 1761.