Κυρανάκης στη «Ν»: «Μπαλώματα» τέλος στην επόμενη μέρα για τον νέο ΟΣΕ

«Με τον νέο ΟΣΕ, αφήνουμε πίσω τα ‘‘μπαλώματα’’ και περνάμε σε μια εποχή όπου η ασφάλεια δεν είναι υπόσχεση, αλλά καθημερινή πράξη».

Αυτό τονίζει σε συνέντευξή του στη «Ναυτεμπορική» ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης και συνεχίζει:

«Καθετί που κάνουμε έχει έναν στόχο, να μη συγκρουστούν ποτέ ξανά δύο τρένα στην Ελλάδα. Και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στον σιδηρόδρομο».

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών αποκαλύπτει, επίσης, πώς θα στελεχωθεί ο νέος ΟΣΕ, τονίζοντας ότι «το προσωπικό που θα καλύπτει όλες τις κρίσιμες θέσεις θα περνά από αυστηρά τεστ και αξιολόγηση».

Ο κ. Κυρανάκης αναφέρεται, επίσης, στην 24ωρη λειτουργία του μετρό, του τραμ και επιλεγμένων γραμμών λεωφορείων κάθε Σάββατο και αποκαλύπτει τι θα ισχύσει με τα τρόλεϊ.

Αναφορικά, τέλος, με την εφαρμογή του νέου ΚΟΚ, σημειώνει ότι «τα στοιχεία που έχουμε για το φετινό καλοκαίρι είναι ενθαρρυντικά».

Η συνέντευξη του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, στη «Ναυτεμπορική», έχει ως εξής:

Κύριε υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξή σας στη «Ναυτεμπορική». Στο πλαίσιο της βελτίωσης των Αστικών Συγκοινωνιών, η ανανέωση του στόλου της ΟΣΥ και του ΟΑΣΘ είναι μία από τις προτεραιότητες στο χαρτοφυλάκιο της κυβέρνησης για τις μεταφορές. Πώς προχωρά ο σχεδιασμός;

«Οι αριθμοί έχουν αξία, μόνο όταν γίνονται αισθητοί από τον επιβάτη. Σε ό,τι αφορά τη Θεσσαλονίκη, το 2019 κυκλοφορούσαν 262 λεωφορεία, αριθμός που μέχρι το τέλος του 2026, βάσει του σχεδιασμού μας, θα έχει υπερδιπλασιαστεί.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι παραλαβές νέων οχημάτων και στην Αθήνα. Περισσότερα νέα οχήματα σημαίνει μικρότερη αναμονή στις στάσεις, μεγαλύτερη συνέπεια στα δρομολόγια και καλύτερη κάλυψη των δύο μεγάλων πόλεων.

Ταυτόχρονα, ενισχύουμε σημαντικά το προσωπικό, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους οδηγούς, οι οποίοι είναι απολύτως αναγκαίοι για την εκτέλεση των δρομολογίων.

Εργαζόμαστε επίσης συστηματικά για να αυξάνουμε διαρκώς το ποσοστό διαθεσιμότητας του στόλου. Όλα αυτά δεν αποτελούν απλώς ανακοινώσεις, συνιστούν μια καθημερινή αλλαγή που ήδη βλέπουν -και θα συνεχίσουν να βλέπουν- οι πολίτες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Έχω απεριόριστο σεβασμό στους πολίτες που από ανάγκη -και όχι από επιλογή- ξυπνούν νωρίτερα, ξεκινούν από το σπίτι τους νωρίτερα, για να περιμένουν υπομονετικά σε μια στάση λεωφορείου, με κρύο ή με καύσωνα, για να πάνε στη δουλειά τους, μην έχοντας το προνόμιο που έχουμε οι υπόλοιποι, ενός Ι.Χ.

Αυτοί οι συμπολίτες μας για πάρα πολλά χρόνια νιώθουν αόρατοι. Έρχονται σε επαφή με μια εικόνα δημόσιας συγκοινωνίας και μιας υπηρεσίας που δεν αντιστοιχεί σε ένα

ευρωπαϊκό κράτος. Αυτοί οι συμπολίτες μας είναι η προτεραιότητά μας. Ξέρετε, δεν είναι πολυτέλεια να θες να πας στη δουλειά σου στην ώρα σου. Είναι δικαίωμα. Είναι κομμάτι μιας κανονικής, αξιοπρεπούς ζωής».

Τι θα ισχύσει με τα τρόλεϊ;

«Έχω μιλήσει για κατάργηση σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση αφορά την αφαίρεση των καλωδίων από τον αθηναϊκό και τον πειραϊκό ουρανό, το οποίο σημαίνει ότι θα κοιτάμε ψηλά και δεν θα βλέπουμε καλώδια, με ό,τι θετικές συνέπειες έχει αυτό, για μια σειρά από πράγματα τα οποία μπορεί να μην τα σκέφτεται ο πολίτης, αλλά τα ξέρουν καλά οι δήμαρχοι Αθηνών και Πειραιά.

Για παράδειγμα, πολύς κόσμος δεν ξέρει ότι το τραμ στον τερματικό του σταθμό, στο λιμάνι του Πειραιά, δεν φτάνει μέχρι στιγμής, γιατί δεν είχε υλοποιηθεί ποτέ η διασύνδεση μεταξύ καλωδίων τραμ και καλωδίων του τρόλεϊ, στερώντας από πολίτες τη συγκοινωνιακή τους απόκριση.

Άρα, δεν καταργούνται τα δρομολόγια, τα δρομολόγια θα αντικατασταθούν με λεωφορεία. Αυτό το οποίο καταργείται σε πρώτη φάση στα κέντρα των δύο πόλεων είναι τα καλώδια, που κάποια στιγμή στο άμεσο μέλλον θα έπρεπε να τα αντικαταστήσουμε και να τα αναβαθμίσουμε, κάτι το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο κόστος για την ελληνική πολιτεία.

Κάθε φορά που καλείσαι να πάρεις μια απόφαση που έχει κόστος και την πληρώνουν τελικά οι φορολογούμενοι, πρέπει να εξετάσεις αν αυτά τα χρήματα που δαπανάς στο όνομα των φορολογουμένων έχουν και πραγματική αξία».

Πείτε μας σχετικά με την 24ωρη λειτουργία μετρό, τραμ και επιλεγμένων γραμμών λεωφορείων κάθε Σάββατο.

«Έχω ακούσει την κριτική – καλοπροαίρετη και μη. Για την καλοπροαίρετη κριτική, θέλω να πω ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε κυβερνητικό επίπεδο οφείλουν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής. Αυτός είναι κι ένας λόγος που εφαρμόζουμε, από αυτήν την εβδομάδα,

την 24ωρη λειτουργία του μετρό, του τραμ και επιλεγμένων γραμμών λεωφορείων κάθε Σάββατο. Η απόφασή μας αυτή απαντάει στις ανάγκες μετακίνησης των κατοίκων της Αθήνας, αλλά πιστεύουμε ότι θα συμβάλει σημαντικά και στην οδική ασφάλεια και μείωση των τροχαίων συμβάντων. Έχουμε χρέος να προσαρμοζόμαστε, ώστε να προσφέρουμε στον πολίτη δημόσιες συγκοινωνίες που εναρμονίζονται στο σήμερα».

Κύριε υπουργέ, πρόσφατα ανακοινώθηκε η συγχώνευση ΟΣΕ – ΕΡΓΟΣΕ- τροχαίο υλικό ΓΑΙΑΟΣΕ, με τη δημιουργία της «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος ΜΑΕ». Τι αλλαγές έρχονται μέσω της αναδιάρθρωσης του σιδηρόδρομου στον τομέα της ασφάλειας;

«Η συγχώνευση ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και ΓΑΙΑΟΣΕ σε έναν ενιαίο οργανισμό βάζει τέλος σε αγκυλώσεις και γραφειοκρατία που επί δεκαετίες καθυστερούσαν κρίσιμες αποφάσεις. Στον τομέα της ασφάλειας, φέρνει συγκεκριμένες αλλαγές: δημιουργείται Ενιαίο Κέντρο Εποπτείας που θα παρακολουθεί το σιδηροδρομικό δίκτυο σε πραγματικό χρόνο, εισάγονται κάμερες και ψηφιακά συστήματα καταγραφής, ενώ το προσωπικό που θα καλύπτει όλες τις κρίσιμες θέσεις θα περνά από αυστηρά τεστ και αξιολόγηση.

Παράλληλα, θεσπίζεται πειθαρχικό πλαίσιο για όλους όσοι δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους. Με τον νέο ΟΣΕ αφήνουμε πίσω τα ‘‘μπαλώματα’’ και περνάμε σε μια εποχή όπου η ασφάλεια δεν είναι υπόσχεση αλλά καθημερινή πράξη.

Προχωράμε ταυτόχρονα την εγκατάσταση όλων των απαραίτητων συστημάτων που έχουν απασχολήσει πολύ την επικαιρότητα. Ενδεικτικά να σας αναφέρω ότι ολοκληρώθηκε πριν από τον συμβατικό χρόνο η εγκατάσταση του συστήματος αυτόματης πέδησης τρένων ETCS σε 100 αμαξοστοιχίες, οι οποίες έχουν πλέον αναταγμένο – ανακαινισμένο ETCS on board. Τον Αύγουστο ολοκληρώθηκαν 6 trial runs, δηλαδή δοκιμαστικές λειτουργίες, στους 6 τύπους μηχανών που λειτουργούν αυτήν τη στιγμή στον στόλο όλου του δικτύου.

Η πρώτη πράξη του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΣΕ ήταν να στείλει επιστολή στη

Hellenic Train, ότι πρέπει να ορίσει άμεσα ημερομηνίες εκπαίδευσης των μηχανοδηγών στο ETCS, ώστε κάθε μηχανοδηγός να μπορεί να ενεργοποιεί το σύστημα και να φρενάρει το τρένο αυτόματα, όταν παραβιάζεται ένας κανόνας. Σε αυτό χρειαζόμαστε προφανώς συμμάχους και τους ίδιους τους μηχανοδηγούς και το κλίμα που λαμβάνουμε και από την πλευρά τους είναι πολύ θετικό για τη συγκεκριμένη εξέλιξη».

Κύριε Κυρανάκη, σε ποια φάση βρίσκεται η πλατφόρμα railway.gov.gr; Πόσο σημαντική θεωρείτε η δημιουργία της για την επανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών για τον σιδηρόδρομο, μετά την τραγωδία των Τεμπών;

«Παρουσιάσαμε, την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου, το νέο σύστημα ακριβούς γεωεντοπισμού, το οποίο εγκαταστάθηκε στο ΣΚΑ, στο Κέντρο Τηλεδιοίκησης Αχαρνών. Το

σύστημα δοκιμάστηκε τους τελευταίους 3 μήνες και λειτουργεί, ενώ βάσει σχεδιασμού θα ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες η εγκατάσταση των πομπών και ο λοιπός εξοπλισμός για δορυφορική σύνδεση σε όλες τις αμαξοστοιχίες οι οποίες κυκλοφορούν στο σύνολο του

σιδηροδρομικού δικτύου, όχι μόνο στο Αθήνα – Θεσσαλονίκη. Άρα, θα ξέρουμε την ακριβή τοποθεσία, το σημείο όπου βρίσκονται τα τρένα ανά πάσα στιγμή, ενώ για τους εργαζόμενους στο Ενιαίο Κέντρο Εποπτείας θα εμφανίζεται αυτόματα ειδική ειδοποίηση, όταν δύο συρμοί μπαίνουν στην ίδια γραμμή.

Καθετί που κάνουμε έχει έναν στόχο: να μη συγκρουστούν ποτέ ξανά δύο τρένα στην Ελλάδα.

Και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στον σιδηρόδρομο. Όχι με υποσχέσεις, αλλά με έργο που είναι ορατό και με συστήματα που δουλεύουν. Όλα όσα κάνουμε, από το ETCS μέχρι την επαναξιολόγηση του προσωπικού και το railway, έχουν έναν σκοπό: να ξέρει ο

επιβάτης ότι ανεβαίνει σε ένα ασφαλές τρένο. Κανείς δεν θα μας εμπιστευτεί, αν απλώς λέμε μονότονα ότι τα τρένα είναι ασφαλή. Θα μας εμπιστευτούν, όταν αποδείξουμε ότι κάναμε ό,τι ήταν απαραίτητο για να μην επαναληφθεί αυτό που θα έπρεπε να είναι αδιανόητο».

Κύριε υπουργέ, η πλατφόρμα braingain.ose.gr προσκαλεί Έλληνες του εξωτερικού να επιστρέψουν στην Ελλάδα και να στελεχώσουν τον νέο ΟΣΕ. Ποιος ο στόχος σας; Υπάρχει ενδιαφέρον;

«Με το braingain.ose.gr, δίνουμε για πρώτη φορά τη δυνατότητα σε Έλληνες που έχουν δουλέψει σε μεγάλους σιδηροδρομικούς οργανισμούς του εξωτερικού να επιστρέψουν και να στελεχώσουν τον νέο ΟΣΕ, συνεισφέροντας με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους στην επόμενη μέρα για τον ελληνικό σιδηρόδρομο.

Σε λίγες εβδομάδες, έχουμε ήδη σχεδόν 250 αιτήσεις, από ανθρώπους με πολυετή εμπειρία σε Γερμανία, Βρετανία, Ολλανδία και Γαλλία. Είναι στελέχη που είναι διατεθειμένα να αφήσουν πίσω τους μια σταθερή επαγγελματική πορεία, γιατί πιστεύουν ότι ο ελληνικός σιδηρόδρομος αλλάζει και θέλουν να είναι κομμάτι αυτής της προσπάθειας.

Με τη νέα εταιρική δομή του ενιαίου πλέον ΟΣΕ, εξασφαλίζουμε, επίσης, καλύτερες αμοιβές και κίνητρα, ώστε να σταματήσει η διαρροή στο εξωτερικό και να δημιουργηθεί για πρώτη φορά πραγματικό brain gain στον σιδηρόδρομο».

Ενθαρρυντικά στοιχεία από τους ελέγχους της Τροχαίας

Πρόσφατα, ψηφίστηκε στη Βουλή και ο νέος ΚΟΚ. Τι αποτελέσματα έχει μέχρι τώρα; Ποια βήματα θα ακολουθήσουν για την ανάπτυξη της οδικής ασφάλειας και την αντιμετώπιση των παραβάσεων;

«Τα στοιχεία που έχουμε για το φετινό καλοκαίρι είναι ενθαρρυντικά, θα περιμένουμε όμως προφανώς και τα τελικά στοιχεία. Οι θάνατοι από τροχαία ήταν λιγότεροι σε σχέση με πέρυσι και αυτό μας δίνει μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η δουλειά που γίνεται αποδίδει.

Το πρώτο απτό αποτέλεσμα του νέου ΚΟΚ είναι η αυστηρότερη αστυνόμευση, την οποία

βλέπουν οι πολίτες καθημερινά στους δρόμους. Οι έλεγχοι έχουν πολλαπλασιαστεί και γίνονται πιο στοχευμένα, ειδικά για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, όπου μέσα σε λίγες εβδομάδες εντοπίστηκαν εκατοντάδες παραβάτες, που διαφορετικά θα συνέχιζαν να θέτουν σε κίνδυνο ζωές.

Το ίδιο ισχύει και για τη μη χρήση κράνους, η οποία, ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες, αποτελεί σοβαρό πρόβλημα στους τουριστικούς προορισμούς. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη σχετική εκστρατεία της Ελληνικής Αστυνομίας, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάζονται σε εβδομαδιαία βάση.

Αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και προσωπικά στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για τη συνέπεια και την επιμέλεια που επιδεικνύουν στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Συνεργαζόμαστε πολύ στενά και με τον Δημήτρη Παπαστεργίου και το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το επόμενο σημαντικό ορόσημο είναι η λειτουργία των καμερών οδικής ασφάλειας και η χρήση ψηφιακών εργαλείων που θα επιτρέπουν δίκαιη και αδιάβλητη απόδοση ποινών.

Θέλουμε οι πολίτες να αντιληφθούν ότι δεν μας ενδιαφέρει να τιμωρήσουμε τον οδηγό· μας ενδιαφέρει να δημιουργήσουμε μια νέα κουλτούρα στον δρόμο, ώστε να μη χάνονται άδικα ανθρώπινες ζωές.