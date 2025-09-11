Κρήτη: Νέα τραγωδία στην άσφαλτο – Τροχαίο με νεκρή 23χρονη

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα μία 23χρονη σημειώθηκε στην περιοχή των Μαλίων, στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου Κρήτης, σήμερα Πέμπτη τα ξημερώματα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν δύο μηχανές συγκρούστηκαν μεταξύ τους μετωπικά.

Από τη σύγκρουση, τραγικό θάνατο βρήκε μια 23χρονη που οδηγούσε τη μία από τις δύο μηχανές.

Συνελήφθη ο οδηγός της δεύτερης μηχανής

Τη δεύτερη μηχανή φέρεται να οδηγούσε 27χρονος αλλοδαπός, ο οποίος συνελήφθη, σύμφωνα με το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Τα αιτία πρόκλησης του δυστυχήματος ερευνά το Α.Τ. Χερσονήσου.