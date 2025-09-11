Logo Image

Κρήτη: Νέα τραγωδία στην άσφαλτο – Τροχαίο με νεκρή 23χρονη

Κοινωνία

Κρήτη: Νέα τραγωδία στην άσφαλτο – Τροχαίο με νεκρή 23χρονη

(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν δύο μηχανές συγκρούστηκαν μεταξύ τους μετωπικά

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα μία 23χρονη σημειώθηκε στην περιοχή των Μαλίων, στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου Κρήτης, σήμερα Πέμπτη τα ξημερώματα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν δύο μηχανές συγκρούστηκαν μεταξύ τους μετωπικά.

Από τη σύγκρουση, τραγικό θάνατο βρήκε μια 23χρονη που οδηγούσε τη μία από τις δύο μηχανές.

Συνελήφθη ο οδηγός της δεύτερης μηχανής

Τη δεύτερη μηχανή φέρεται να οδηγούσε 27χρονος αλλοδαπός, ο οποίος συνελήφθη, σύμφωνα με το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Τα αιτία πρόκλησης του δυστυχήματος ερευνά το Α.Τ. Χερσονήσου.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube