Logo Image

Κηφισίας: Έπεσαν υλικά από φορτηγό – Αυξημένη κίνηση

Κοινωνία

Κηφισίας: Έπεσαν υλικά από φορτηγό – Αυξημένη κίνηση

Φωτ. αρχείου: ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη Λεωφόρο Κηφισίας, στο ρεύμα προς Κηφισιά, στο ύψος του Αμαρουσίου.

Η δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων προκλήθηκε όταν έπεσαν υλικά στο οδόστρωμα από φορτηγό, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube