Κηφισίας: Έπεσαν υλικά από φορτηγό – Αυξημένη κίνηση

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη Λεωφόρο Κηφισίας, στο ρεύμα προς Κηφισιά, στο ύψος του Αμαρουσίου.
Η δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων προκλήθηκε όταν έπεσαν υλικά στο οδόστρωμα από φορτηγό, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
