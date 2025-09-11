Θρακομακεδόνες: Φωτιά σε επαγγελματικό χώρο – Τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο

Φωτιά ξέσπασε σε επαγγελματικό χώρο στους Θρακομακεδόνες, σήμερα Πέμπτη το πρωί.
Η πυρκαγιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο, έπειτα από την επέμβαση της Πυροσβεστικής.
Άμεσα τέθηκε υπό μερικό έλεγχο #πυρκαγιά σε επαγγελματικό χώρο στους Θρακομακεδόνες Αττικής. Επιχειρούν 24 #πυροσβέστες με 8 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 11, 2025
Κατά πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χώρο δεξιώσεων.
Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Στο σημείο κλήθηκαν να σπεύσουν 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα.
Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης.