Θρακομακεδόνες: Φωτιά σε επαγγελματικό χώρο – Τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο

Κοινωνία

Φωτ. αρχείου: ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Η πυρκαγιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο, έπειτα από την επέμβαση της Πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε σε επαγγελματικό χώρο στους Θρακομακεδόνες, σήμερα Πέμπτη το πρωί.

Η πυρκαγιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο, έπειτα από την επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Κατά πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χώρο δεξιώσεων.

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο κλήθηκαν να σπεύσουν 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

