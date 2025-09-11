Τραπεζούντα: Σχολικές μνήμες από το Φροντιστήριο, διά χειρός Δημήτρη Ψαθά

Απαγγελίες ποιημάτων, τραγούδια, καψόνια στον δάσκαλο –όσα δηλαδή συμβαίνουν σε μια σχολική αίθουσα– συνέβαιναν και στο ιστορικό Φροντιστήριον Τραπεζούντος όταν ο Δημήτρης Ψαθάς, ο μεγάλος συγγραφέας, ήταν ακόμα μαθητής του Δημοτικού Σχολείου.

Στο συγκλονιστικό έργο του Γη του Πόντου, οι μνήμες των θρανίων είναι από τις πιο ευχάριστες.

Ήταν άλλωστε οι τελευταίες ανέμελες μέρες της Τραπεζούντας αυτές που περιγράφει, καθώς σύντομα οι Τούρκοι θα άρχιζαν το διωγμό των Αρμενίων, και μετά των Ελλήνων…

Ολόρθο, επιβλητικό, στέκεται κατάντικρυ στην θάλασσα το ξακουστό σχολειό μας –ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΝ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ– καμάρι της πόλης μας και όλου του ποντιακού ελληνισμού.

