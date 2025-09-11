Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου

Την Οσία Θεοδώρα εξ Αλεξανδρείας τιμά σήμερα, Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμώνται επίσης:

Ο Άγιος Ευφρόσυνος ο μάγειρας

Η Αγία Ία η Μάρτυς

Η Αγία Ευανθία

Η Αγία Θεοδώρα η εν Βάστα Αρκαδίας

Η Οσία Θεοδώρα εξ Αλεξανδρείας

Η Οσία Θεοδώρα γεννήθηκε και έζησε στην Αλεξάνδρεια τον 5ο αιώνα. Μετά από ένα σφάλμα που τη βάρυνε, μετανόησε βαθιά και αφιερώθηκε στον Θεό, επιλέγοντας να ζήσει με αυστηρή άσκηση και προσευχή σε μοναστήρι ανδρών, μεταμφιεσμένη ως μοναχός με το όνομα Θεόδωρος. Η ταπείνωση και η υπομονή της την ανέδειξαν σε παράδειγμα μετάνοιας και αγιότητας. Η μνήμη της αποτελεί υπενθύμιση ότι η ειλικρινής μετάνοια οδηγεί στη λύτρωση.

Ο Άγιος Ευφρόσυνος ο μάγειρας

Ιδιαίτερα αγαπητή μορφή στην Ορθόδοξη παράδοση είναι ο Άγιος Ευφρόσυνος, ο απλός μάγειρας που έζησε τον 9ο αιώνα. Παρά την ταπεινή του θέση στο μοναστήρι, ο Άγιος κέρδισε την αιώνια μακαριότητα χάρη στην ειλικρινή του πίστη, την καθαρότητα της καρδιάς και την αφοσίωσή του στην υπακοή. Σύμφωνα με την παράδοση, ένας ιερέας τον είδε στον Παράδεισο και αντιλήφθηκε το μεγαλείο της αγιότητάς του. Ο Άγιος Ευφρόσυνος αποτελεί σύμβολο ταπεινότητας και υπενθυμίζει ότι η οδός της αγιότητας είναι ανοιχτή σε κάθε πιστό.

Η Αγία Ία η Μάρτυς

Η Αγία Ία έζησε στα χρόνια των διωγμών και μαρτύρησε για την πίστη της στον Χριστό. Η παράδοση αναφέρει ότι υπέστη βασανιστήρια, μένοντας αμετακίνητη στην ομολογία της. Η θυσία της εντάσσεται στη μεγάλη πορεία των μαρτύρων που με το αίμα τους στερέωσαν την Εκκλησία.

Η Αγία Ευανθία

Η Εκκλησία μνημονεύει επίσης την Αγία Ευανθία, η οποία υπήρξε μάρτυρας και αναδείχθηκε σε υπόδειγμα πίστης και σταθερότητας απέναντι στις διώξεις. Η μνήμη της συνδέεται με το θάρρος να ομολογεί κανείς Χριστό σε περιόδους δοκιμασίας.

Η Αγία Θεοδώρα η εν Βάστα Αρκαδίας

Ξεχωριστή θέση έχει και η τιμή της Αγίας Θεοδώρας, που μαρτύρησε στον τόπο όπου σήμερα βρίσκεται ο φημισμένος ναός της, στο χωριό Βάστα Αρκαδίας. Ο ναός είναι μοναδικός, καθώς από τη στέγη του αναβλαστάνουν δέντρα, χωρίς να προκαλούν ρωγμές. Το φαινόμενο θεωρείται θαυμαστό και έχει μετατρέψει την Αγία Θεοδώρα σε σύμβολο πίστης και προστασίας. Χιλιάδες πιστοί επισκέπτονται ετησίως το προσκύνημα για να ζητήσουν τη βοήθειά της.

