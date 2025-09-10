Πρωθυπουργός Κατάρ: Ο Νετανιάχου σύρει τη Μέση Ανατολή στο «χάος» – Θα υπάρξει απάντηση

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ-Θάνι, σε συνέντευξή του στο CNN, αναφέρει ότι θα υπάρξει μια απάντηση που βρίσκεται υπό συζήτηση με τους περιφερειακούς εταίρους στην επίθεση του Ισραήλ εναντίον ηγετών της Χαμάς στη Ντόχα χθες.

Σε εξέλιξη βρίσκονται σχέδια για μια σύνοδο κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στη Ντόχα στο εγγύς μέλλον γύρω από αυτές τις συζητήσεις, σημείωσε, χωρίς να δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία.

Ακόμη, είπε ότι το Κατάρ επανεκτιμά «τα πάντα» σχετικά με τον ρόλο του ως μεσολαβητή μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για μια εκεχειρία στη Γάζα, καθώς και το μέλλον της παλαιστινιακής τρομοκρατικής οργάνωσης στο Κατάρ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κάλεσε τη Ντόχα είτε να απελάσει τους ηγέτες της Χαμάς είτε να τους οδηγήσει στη δικαιοσύνη.

Αιχμές κατά Νετανιάχου

Ο Αλ-Θάνι κατηγορεί τον Νετανιάχου ότι σύρει τη Μέση Ανατολή στο «χάος» και ότι «σπαταλά» τον χρόνο του Κατάρ, υποδεικνύοντας ότι πιστεύει ότι το Ισραήλ δεν έχει διαπραγματευτεί πραγματικά.

Λέει ότι αξιωματούχοι του Κατάρ τραυματίστηκαν στην ισραηλινή επιδρομή και βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, προειδοποιώντας ότι η περιοχή του Κόλπου διατρέχει κίνδυνο.

Πηγή: Reuters, Times of Israel