89η ΔΕΘ: Ποντιακοί ρυθμοί και γεύσεις πατρίδας στο περίπτερο 5, σε εκδήλωση της ΠΟΠΣ

Με χρώμα από την ποντιακή παράδοση γέμισε το περίπτερο 5 της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Οι ήχοι της κεμεντζέ και του νταουλιού καθώς και οι φιγούρες αλλά και το πάθος των χορευτών ξεσήκωσαν επισκέπτες και εκθέτες και έστειλαν το μήνυμα ότι η καρδιά του Πόντου χτυπάει σε κάθε σημείο της χώρας και η πλούσια παράδοσή του αναδεικνύεται σε κάθε ευκαιρία.
Την εκδήλωση διοργάνωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων (ΠΟΠΣ), σε συνεργασία με «Το Πιροσκί – Παραδοσιακά ποντιακά εδέσματα».
