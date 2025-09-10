Logo Image

89η ΔΕΘ: Ποντιακοί ρυθμοί και γεύσεις πατρίδας στο περίπτερο 5, σε εκδήλωση της ΠΟΠΣ

(Φωτ.: Ρωμανός Κοντογιαννίδης)

Το Σπίτι του Πόντου παρουσιάζει εδέσματα της παραδοσιακής ποντιακής κουζίνας

Με χρώμα από την ποντιακή παράδοση γέμισε το περίπτερο 5 της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Οι ήχοι της κεμεντζέ και του νταουλιού καθώς και οι φιγούρες αλλά και το πάθος των χορευτών ξεσήκωσαν επισκέπτες και εκθέτες και έστειλαν το μήνυμα ότι η καρδιά του Πόντου χτυπάει σε κάθε σημείο της χώρας και η πλούσια παράδοσή του αναδεικνύεται σε κάθε ευκαιρία.

Την εκδήλωση διοργάνωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων (ΠΟΠΣ), σε συνεργασία με «Το Πιροσκί – Παραδοσιακά ποντιακά εδέσματα».

