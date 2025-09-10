Logo Image

Πειραιάς: Σύγκρουση λεωφορείου με τραμ – 30 ελαφρά τραυματίες

Κοινωνία

(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο στον Πειραιά, όταν αστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με συρμό του τραμ επί της οδού Μικράς Ασίας, στο ύψος της Γρηγορίου Λαμπράκη.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της τροχαίας και συνεργεία διάσωσης, τα οποία συνδράμουν στη μεταφορά των τραυματιών σε νοσοκομεία της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής 30 ελαφρά τραυματισμένοι, όλοι επιβάτες του λεωφορείου.

(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η σύγκρουση παραμένουν αδιευκρίνιστες, ενώ μαρτυρίες αναφέρουν ότι λίγα δευτερόλεπτα πριν από το ατύχημα, ο οδηγός του λεωφορείου είχε σταματήσει σε στάση για αποβίβαση επιβατών.

Οι αρχές διενεργούν έρευνα για τα ακριβή αίτια.

Πηγή: ΑΜΠΕ 

