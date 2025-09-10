Δήμος Αθηναίων: Aδιανόητο να απειλούνται με όπλα οι εργαζόμενοι στην αποκομιδή

Για «πρωτοφανές, αδιανόητο γεγονός», που «καταδεικνύει με τον πιο δραματικό τρόπο τις σοβαρές απειλές και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στην Καθαριότητα, ενώ επιτελούν ένα πολύ σημαντικό έργο για την εύρυθμη λειτουργία της πόλης μας», κάνει λόγο ο δήμος Αθηναίων, με αφορμή τα πυρά σε βάρος υπαλλήλου του στη διάρκεια αποκομιδής απορριμμάτων.

Όπως περιγράφει, το απόγευμα της Δευτέρας 8 Σεπτεμβρίου σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό σε βάρος εργαζόμενου της Διεύθυνσης Καθαριότητας του δήμου Αθηναίων, κατά τη διάρκεια του 701ου προγράμματος αποκομιδής κάδων απορριμμάτων στην 7η Δημοτική Κοινότητα, στην περιοχή του Γκύζη.

Συγκεκριμένα, οι εργάτες αποκομιδής εκτελούσαν τα καθήκοντά τους, όταν άγνωστος προσέγγισε έναν εργαζόμενο, διαμαρτυρόμενος με φράσεις απειλητικού χαρακτήρα. Λίγη ώρα αργότερα, επανεμφανίστηκε το ίδιο άτομο, έξω από το αντικαρκινικό νοσοκομείο «Νίκος Κούρκουλος», κρατώντας αυτή τη φορά όπλο, με το οποίο πυροβόλησε τον εργαζόμενο, χωρίς ευτυχώς να τον τραυματίσει.

Ο δράστης τράπηκε σε φυγή με δίκυκλο, ενώ ειδοποιήθηκαν η Άμεση Δράση (100) και το 112.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ο εργαζόμενος κατέθεσε λεπτομερώς όσα συνέβησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης.

Ο 59χρονος που πυροβόλησε εντοπίστηκε τελικά και συνελήφθη την Τρίτη.