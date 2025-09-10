Βόλος: Σύλληψη για μαχαίρια, ρόπαλα, σπαθί

Για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων συνελήφθη το μεσημέρι της Τρίτης ένας άνδρας στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου, από αστυνομικούς της τοπικής Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο έρευνας που διενεργήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 3 πτυσσόμενες μεταλλικές ράβδοι
- 14 μαχαίρια, από τα οποία τα 3 τύπου ματσέτα και το ένα τύπου μπαλτά, καθώς και μία ανταλλακτική λάμα μαχαιριού
- αναδιπλούμενος σουγιάς
- σπαθί κατάνα
- τρίκοπο σπειροειδές μαχαίρι
- 4 ρόπαλα, εκ των οποίων τα τρία πλαστικά και το τέταρτο ξύλινο με τυλιγμένο συρματόπλεγμα με καρφιά
- 4 αντιασφυξιογόνες μάσκες και 16 φίλτρα τους
- 2 φιαλίδια με συμπυκνωμένο εκχύλισμα πιπεριού.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου.