Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρή γυναίκα σε τροχαίο

Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή Κοσκινού, στη Ρόδο.

Σύμφωνα με το rodiaki.gr, το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε όταν το Ι.Χ. που οδηγούσε η γυναίκα συγκρούστηκε μετωπικά με ταξί.

Σφοδρή η σύγκρουση

Κατά το ίδιο μέσο, η σύγκρουση των οχημάτων ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα η γυναίκα να βρει ακαριαίο θάνατο.

Στο σημείο κλήθηκαν να σπεύσουν δυνάμεις Πυροσβεστικής, διασώστες του ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τη γυναίκα στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Ρόδου.