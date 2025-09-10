«Τρία χιλιάρικα για να τη βάλω στο χειρουργείο»: Νέα καταγγελία για τον καρδιοχειρουργό στο Ιπποκράτειο

Νέα καταγγελία εις βάρος του διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου που συνελήφθη επ’ αυτοφώρω να παίρνει φακελάκι, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η συγγενής μίας ασθενούς υποστήριξε ότι έπεσε θύμα εκβιασμού από τον συγκεκριμένο γιατρό.

Συγκεκριμένα, ο γιατρός της ζητούσε χρήματα προκειμένου να βάλει στο χειρουργείο την πεθερά της. Της έλεγε συγκεκριμένα ότι «αν δεν μου δώσεις τα 3 χιλιάρικα, δεν τη βάζω στο χειρουργείο».

«Να πάρουν ένα καφεδάκι τα παιδιά»

Μάλιστα η καταγγέλλουσα αναφέρει ότι η δικαιολογία του γιατρού ήταν πάνω-κάτω η εξής: «Θέλω αυτά τα χρήματα για να πάρουν ένα καφεδάκι τα παιδιά», υπονοώντας ότι βοηθοί ή συνεργάτες του, ενδεχομένως να έπαιρναν κάποιο ποσοστό από αυτά τα χρήματα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η «ταρίφα» του συγκεκριμένου καρδιοχειρουργού ξεκινούσε από τα 3.000 ευρώ και έφθανε έως και τα 8.000 ευρώ, ανάλογαμε την οικονομική κατάσταση του ασθενούς και τον «σύνδεσμο», δηλαδή το άτομο με το οποίο γινόταν η επαφή.

Υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι καταγγέλλουν ότι προτού τους βάλει στο χειρουργείο ζητούσε το πρώτο μέρος του ποσού και στη συνέχεια προκειμένου να συνεχίσει να τους φροντίζει και να τους βλέπει, ζητούσε και τα υπόλοιπα χρήματα.