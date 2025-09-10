Logo Image

Δ. Αγγελή (Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων) στη «Ν»: «Θετική» η νέα μείωση φόρου για κάθε εξαρτώμενο τέκνο

Κοινωνία

Δ. Αγγελή (Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων) στη «Ν»: «Θετική» η νέα μείωση φόρου για κάθε εξαρτώμενο τέκνο

Η κυρία Αγγελή δήλωσε, στη Naftemporiki TV, ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού είναι μια καλή αρχή αλλά χρειάζεται μεγαλύτερη δυναμικότητα

«Δε θα κτίσουμε ένα κράτος με επαγγελματίες επιδομάτων», τόνισε μιλώντας στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής και την εκπομπή On Politics με τον Φίλιππο Φιλιππακόπουλο, η Γενική Γραμματέας Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων, Δήμητρα – Ινές Αγγελή σχολιάζοντας τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ για τους πολύτεκνους.

Όπως είπε η κυρία Αγγελή, το θετικό στα μέτρα είναι ότι «η υφιστάμενη μείωση του φόρου που είχαμε για κάθε εξαρτώμενο τέκνο μέχρι πρότινος εξακολουθεί να υφίσταται και θα υπάρξει νέα μείωση».

Ακόμα ανέφερε πως πράγματι οι πολύτεκνες οικογένειες από τέσσερα τέκνα και πάνω θα κερδίσουν δύο μισθούς το χρόνο σύμφωνα με τα νέα μέτρα αλλά επεσήμανε πως «έχουμε μια κατάσταση εισοδήματος “ακορντεόν” που δίνει τη δυνατότητα παροχών σε κάποιους ενώ κάποιοι άλλοι εξαιρούνται».

Η κυρία Αγγελή, τέλος δήλωσε ότι οι πολύτεκνοι θα συνεχίσουν να διεκδικούν και ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού είναι μια καλή αρχή αλλά χρειάζεται μεγαλύτερη δυναμικότητα.

