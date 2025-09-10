Logo Image

Φωτιά τώρα στο Πολυδάμειο Λάρισας – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στη μάχη και εναέρια μέσα πυρόσβεσης

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Πολυδάμειο Λάρισας.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 8 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Από αέρος συνδράμουν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

