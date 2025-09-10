Φωτιά τώρα στο Πολυδάμειο Λάρισας – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Πολυδάμειο Λάρισας.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 8 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Από αέρος συνδράμουν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.