Φωτιά τώρα στο Πολυδάμειο Λάρισας – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Πολυδάμειο Λάρισας.
Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 8 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
Από αέρος συνδράμουν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Πολυδάμειο Λάρισας. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 8 οχήματα 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 10, 2025