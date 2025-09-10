Γκύζη: Σύλληψη 59χρονου για τα πυρά κατά υπαλλήλου καθαριότητας σε αποκομιδή

Τον δράστη πυροβολισμού σε βάρος υπαλλήλου καθαριότητας κατά τη διάρκεια αποκομιδής απορριμμάτων εντόπισαν και συνέλαβαν στην Κυψέλη αστυνομικοί του τοπικού Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της Δευτέρας, σε δρόμο του Γκύζη, ο 59χρονος προσέγγισε απορριμματοφόρο, κατά τη διάρκεια αποκομιδής απορριμμάτων, πυροβόλησε σε βάρος υπαλλήλου καθαριότητας, χωρίς να τον τραυματίσει, και διέφυγε με δίκυκλο.

Κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης δεδομένων του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης, ταυτοποιήθηκε και εντοπίστηκε, απογευματινές ώρες της Τρίτης σε κοντινό σημείο της επίθεσης, ο 59χρονος ως δράστης του πυροβολισμού. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Επιπλέον σε έρευνα στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν περίστροφο με 4 φυσίγγια,

πιστόλι, 3 μαχαίρια, 2 σιδερογροθιές, 14 φυσίγγια και 2 κουκούλες (full face).

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.