Σήραγγα Κατερίνης: Στην τελική ευθεία η παράδοσή της

Λίγες εβδομάδες απομένουν μέχρι την πλήρη επαναλειτουργία της αναβαθμισμένης σήραγγας Κατερίνης, η οποία με τη νέα της μορφή θα πληροί τα πιο σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα και θα προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη οδική ασφάλεια και καλύτερη εξυπηρέτηση στους οδηγούς.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής οδηγίας για τις προδιαγραφές ασφαλείας σηράγγων, προβλέπονται λεπτομερείς έλεγχοι και δοκιμές όλων των συστημάτων, καθώς και απαραίτητες ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες. Οι διαδικασίες αυτές διασφαλίζουν ότι και οι δύο κλάδοι της σήραγγας θα παραδοθούν απολύτως ασφαλείς και λειτουργικοί στην κυκλοφορία.

Για τον σκοπό αυτόν θα πραγματοποιηθεί ολικός αποκλεισμός της σήραγγας Κατερίνης για πέντε εβδομάδες, από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου έως και τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου.

Στη διάρκειά του θα πραγματοποιηθεί και άσκηση ετοιμότητας με τη συμμετοχή των Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης (Πυροσβεστική, Αστυνομία, ΕΚΑΒ).

Οι εργασίες αυτές είχαν αρχικά προγραμματιστεί για τον Ιούνιο, ωστόσο με απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών μετατέθηκαν για τον Σεπτέμβριο, προκειμένου να διευκολυνθεί η τουριστική κίνηση στην Πιερία.