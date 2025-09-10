Νεπάλ: Εγκλωβίστηκε η βολεϊμπολίστρια, Εύα Χαντάβα

Η βολεϊμπολίστρια Εύα Χαντάβα εγκλωβίστηκε στο Νεπάλ λόγω πολιτικών ταραχών, ενώ όπως η ίδια δήλωσε, βρήκε καταφύγιο σε δασική περιοχή.

Η Χαντάβα φρόντισε να ενημερώσει η ίδια για τα όσα συμβαίνουν στο Νεπάλ, μέσω μιας ανάρτησης της στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media.

Μετά από μερικές ώρες, η Ελληνίδα αθλήτρια ενημέρωσε πως είναι πλέον ασφαλής. Οι δράσεις από την Ελλάδα για την άμεση και ασφαλή επιστροφή της έχουν ήδη ξεκινήσει, όπως ενημέρωσε ο ΠΑΣΑΠΠ.

«Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα να ζήσω κάτι τέτοιο. Εμείς ήμασταν με την ομάδα σε ξενοδοχείο και αυτό ανήκε σε μέλος της κυβέρνησης. Όπως είδατε έκαιγαν όλα όσα ανήκαν σε κυβερνητικούς. Ξαφνικά ενώ ήμουν στο δωμάτιό μου άκουσαν κάτι να σπάνε. Βγήκα στο μπαλκόνι με προσοχή γιατί φοβόμουν και είδα να σπάνε αυτοκίνητα με φτυάρια ενώ από τον διάδρομο άκουγα να σπάνε φώτα και γλάστρες. Εγώ ήμουν στο δωμάτιο απροστάτευτη. Έριχναν γκαζάκια με φωτιές γύρω από ξενοδοχείο», είπε η αθλήτρια.

«Σωθήκαμε γιατί το ξενοδοχείο ήταν σαν λαβύρινθος και είχε πολλές εξόδους και καταφέραμε να βγούμε με σαγιονάρες και πιτζάμες μέσα στο δάσος για 1,5 ώρα. Ο καπνός ήταν παντού. Δεν υπήρχε καμία ασφάλεια στο ξενοδοχείο, πηγαίναμε με το ένστικτό μας, τα λέω και μου έρχεται να κλάψω γιατί πίστευα ότι θα πέθαινα χθες».

Η ενημέρωση του ΠΑΣΑΠΠ

«Ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία του προέδρου του ΠΑΣΑΠΠ, Γιάννη Αχιλλεόπουλου με τη διεθνή αθλήτρια και μέλος του Δ.Σ. του συνδέσμου, Εύα Χαντάβα, από το απόγευμα της Τρίτης, γνωστοποιούμε ότι η αθλήτρια βρίσκεται σε ασφαλές μέρος και πρόκειται άμεσα να μεταφερθεί εκτός χώρας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές τις χώρας μας».