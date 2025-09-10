Logo Image

Σεισμός τώρα 3,7 Ρίχτερ στην Εύβοια

Κοινωνία

Σεισμός τώρα 3,7 Ρίχτερ στην Εύβοια

Intime News/ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Πού εντοπίζεται το επίκεντρο

Σεισμός μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Εύβοια, σύμφωνα με αναθεωρημένη εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Η πρώτη εκτίμηση έκανε λόγο για δόνηση 3,8 βαθμών.

Πού εντοπίζεται το επίκεντρο

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 7 χλμ. νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας, σε μεγάλη απόσταση από τα Νέα Στύρα, όπου σημειώθηκε η σεισμική έξαρση τις προηγούμενες ώρες.

Το εστιακό βάθος της δόνησης εκτιμάται στα 12,3 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με τον σεισμολόγο Γεράσιμο Παπαδόπουλο, ο σεισμός έγινε ελαφρά αισθητός και στην ανατολική Αττική.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube