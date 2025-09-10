Σεισμός τώρα 3,7 Ρίχτερ στην Εύβοια

Σεισμός μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Εύβοια, σύμφωνα με αναθεωρημένη εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Η πρώτη εκτίμηση έκανε λόγο για δόνηση 3,8 βαθμών.

Πού εντοπίζεται το επίκεντρο

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 7 χλμ. νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας, σε μεγάλη απόσταση από τα Νέα Στύρα, όπου σημειώθηκε η σεισμική έξαρση τις προηγούμενες ώρες.

Το εστιακό βάθος της δόνησης εκτιμάται στα 12,3 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με τον σεισμολόγο Γεράσιμο Παπαδόπουλο, ο σεισμός έγινε ελαφρά αισθητός και στην ανατολική Αττική.