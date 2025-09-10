Θεσσαλονίκη: Θα διακινούσε 15.000 ναρκωτικά χάπια ecstasy

Για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών συνελήφθη 55χρονος αλλοδαπός, βραδινές ώρες της Τρίτης σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών ότι αποτελεί μέλος διεθνικής εγκληματικής οργάνωσης η οποία δραστηριοποιείται στην εισαγωγή ναρκωτικών στη χώρα μας από το εξωτερικό, επιτεύχθηκε – μέσω ανάλυσης και διασταύρωσης δεδομένων, εξακρίβωσης χώρων και στοιχείων ατόμων – ο εντοπισμός του και η πιστοποίηση της εγκληματικής του δράσης.

Συγκεκριμένα, ο 55χρονος βρέθηκε να έχει στην κατοχή του με σκοπό την άμεση διακίνηση σε τρίτους, εντός δύο δεμάτων, 30 συσκευασίες με συνολικά 14.910 ναρκωτικά χάπια τύπου ecstasy, τα οποία όπως προέκυψε, είχε εισάγει μεσημβρινές ώρες της ίδιας μέρας από χώρα του εξωτερικού.

Επιπλέον, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 8 αποδείξεις πληρωμής διοδίων, κινητό τηλέφωνο και 200 ευρώ, πόσο πιθανόν προερχόμενο από την εμπορία ναρκωτικών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.