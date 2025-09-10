«Ιπποκράτειο» νοσοκομείο: Στο Αυτόφωρο για δωροληψία ο γιατρός

Ποινική δίωξη για δωροληψία σε βαθμό πλημμελήματος ασκήθηκε σε βάρος του διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου νοσοκομείου ο οποίος συνελήφθη επ’ αυτοφώρω με προσημειωμένα χαρτονομίσματα.

Καταγγελία σε βάρος του γιατρού είχε κάνει στη διεύθυνση εσωτερικών υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας η σύζυγός 60χρονου ασθενούς, η οποία όπως είπε της ζήτησε 5 χιλιάδες ευρώ για να έχει αυξημένη φροντίδα ο σύζυγος της.

Ο ΙΣΑ ζητά τα στοιχεία του γιατρού

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) στο πλαίσιο της πειθαρχικής του αρμοδιότητας, ζήτησε από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών και τη διοίκηση του «Ιπποκράτειου» νοσοκομείου, τα στοιχεία του φακέλου που σχηματίστηκε για τον συλληφθέντα γιατρό.

Κατόπιν αυτής της εξέλιξης, ο ΙΣΑ εκφράζει την πλήρη υποστήριξή του στις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης και ζητά να του χορηγήσουν άμεσα όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, για τη σοβαρή αυτή υπόθεση, προκειμένου να προχωρήσει σε όλες τις κατά νόμο ενέργειες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

Ο ΙΣΑ διαβεβαιώνει ότι θα επιληφθεί του θέματος με πλήρη διαφάνεια και ταχύτητα, με γνώμονα την προάσπιση της νομιμότητας και της αξιοπιστίας του ιατρικού λειτουργήματος.

«Δεν θα αφήσουμε ατιμώρητους επίορκους ιατρούς που προσβάλλουν το ιατρικό σώμα, το οποίο υπηρετεί με συνέπεια το σύστημα Υγείας και τον ασθενή. Η καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς στο χώρο της υγείας αποτελεί θεμελιώδη προτεραιότητα, τόσο για την προστασία των ασθενών όσο και για την προάσπιση του κύρους των γιατρών και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών», τονίζει ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γ. Πατούλης.