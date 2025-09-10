Logo Image

Χρήστος Γ. Δημάρχου: Ο Κερασούντιος που εικονογράφησε την καθημερινή ζωή του Πόντου

Κοινωνία

(Εικ.: Χριστίνα Κωνσταντάκη)

Το όνομά του φέρει και «Η πρώτη ποντιακή επιθεώρησις», με τίτλο «Ελάτεν, πολλά θα γελάτεν» (1950)

Τα σκίτσα του έχουν καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την εικόνα που έχουμε για ήθη, έθιμα και σκηνές από την αγροτική ζωή του Πόντου. Χρησιμοποιούνται συχνά (ακόμα και από μέσα μη αμιγώς ποντιακά) για να εικονογραφήσουν άρθρα – πολλές φορές χωρίς αναφορά στο όνομά του, μια και η «μέθοδος» του διαδικτύου δεν έχει τέτοιες ευαισθησίες.

Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που επιλέξαμε να δημιουργήσουμε μια εικόνα στην οποία το πορτρέτο του Χρήστου Γ. Δημάρχου είναι πλαισιωμένο από τα σκίτσα του, καθώς μόνο έτσι θα γινόταν η σύνδεση μεταξύ ονόματος και προσώπου.

