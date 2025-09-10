Ταξί: Δεύτερη ημέρα απεργίας – Πορεία και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα

Για δεύτερη ημέρα συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι οδηγοί ταξί.

Στο πλαίσιο της 48ωρης απεργίας που προκήρυξε το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), τα ταξί έχουν τραβήξει χειρόφρενο στο Λεκανοπέδιο από τις 6 το πρωί, χθες Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου έως τις 6 το πρωί της Πέμπτης 11 Σεπτεμβρίου.

Κατά τη 48ωρη απεργία, εξυπηρετούνται μόνο μεταφορές από και προς νοσοκομεία. Σύμφωνα με τον ΣΑΤΑ, οι μεταφορές από και προς νοσοκομεία και ιατρικά κέντρα θα εξυπηρετούνται αποκλειστικά από τα ραδιοταξί της πόλης.

Πορεία με ταξί

Για σήμερα οι οδηγοί ταξί έχουν προγραμματίσει πορεία με τα ταξί τους από τη συμβολή της Λεωφόρου Αθηνών με την οδό Σπ. Πάτση έως το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, στη Λεωφόρο Μεσογείων.

Δείτε ΕΔΩ σε πραγματικό χρόνο τι κίνηση επικρατεί στους δρόμους του λεκανοπεδίου.

Λόγω της πορείας, τίθενται σταδιακά σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους δρόμους από τους οποίους είναι προγραμματισμένο να περάσει η πορεία: