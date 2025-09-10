Θεσσαλονίκη: Άγριος ξυλοδαρμός 13χρονου – Ομάδα νεαρών τού επιτέθηκε με ξύλα

Ένας 13χρονος έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού, λίγο μετά τα μεσάνυχτα έξω από τον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδώρων, στην περιοχή των Συκεών, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Όπως έγινε γνωστό, ο 13χρονος βρισκόταν στο σημείο με δύο φίλους του, όταν τον πλησίασε μια ομάδα αποτελούμενη από έξι – επτά άτομα και για άγνωστους, μέχρι στιγμής, λόγους τού επιτέθηκαν και άρχισαν να τον χτυπούν με ξύλα.

Ο 13χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου και νοσηλεύεται, ενώ άμεση ήταν η αντίδραση των αστυνομικών αρχών. Για το περιστατικό συνελήφθη ένας 18χρονος, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπολοίπων δραστών.