Logo Image

Θεσσαλονίκη: Άγριος ξυλοδαρμός 13χρονου – Ομάδα νεαρών τού επιτέθηκε με ξύλα

Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Άγριος ξυλοδαρμός 13χρονου – Ομάδα νεαρών τού επιτέθηκε με ξύλα

ΒΑΡΑΚΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ / INTIME NEWS

Για το περιστατικό συνελήφθη ένας 18χρονος

Ένας 13χρονος έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού, λίγο μετά τα μεσάνυχτα έξω από τον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδώρων, στην περιοχή των Συκεών, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Όπως έγινε γνωστό, ο 13χρονος βρισκόταν στο σημείο με δύο φίλους του, όταν τον πλησίασε μια ομάδα αποτελούμενη από έξι – επτά άτομα και για άγνωστους, μέχρι στιγμής, λόγους τού επιτέθηκαν και άρχισαν να τον χτυπούν με ξύλα.

Ο 13χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου και νοσηλεύεται, ενώ άμεση ήταν η αντίδραση των αστυνομικών αρχών. Για το περιστατικό συνελήφθη ένας 18χρονος, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπολοίπων δραστών.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube