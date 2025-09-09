Καρς: Τα ελληνικά χωριά και η τεσσαρακονταετής «χρυσή» ελληνική περίοδος

Το τέλος του ρωσοτουρκικού πολέμου (24/4/1877-3/3/1878), του πολέμου που κήρυξε ο Ρώσος τσάρος Αλέξανδρος Β’ κατά του σουλτάνου Αμπντούλ Χαμίτ Β’, βρήκε τη Ρωσική Αυτοκρατορία νικήτρια.

Στις 18 Νοεμβρίου του 1877 τα ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν το Καρς, και εννιά μήνες αργότερα, στις 13 Ιουλίου του 1878, με τη Συνθήκη του Βερολίνου οι περιοχές του Καρς Αρνταχάν και Βατούμ κατακυρώθηκαν στην Αυτοκρατορική Ρωσία.

Στα επόμενα τρία χρόνια που ακολούθησαν βάσει της Συνθήκης της Κωνσταντινουπόλεως (1879) ανάμεσα στη Ρωσία και την Οθωμανική Αυτοκρατορία, 110.000 μουσουλμάνοι από το Καρς και το Αρνταχάν και άλλοι 30.000 από το Βατούμ και το Αρτβίν εγκατέλειψαν τα εδάφη της Ρωσικής Αυτοκρατορίας και κατευθύνθηκαν σε αυτά της Οθωμανικής.

