Καρδίτσα: Στο φως φυτεία με 1.400 δενδρύλλια χασίς

Φυτεία κάνναβης σε ορεινή και δύσβατη περιοχή του νομού Καρδίτσας εντοπίστηκε από αστυνομικούς του τοπικού Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

.Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, το πρωί της Δευτέρας πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου καλλιεργούνταν τα δενδρύλλια.

Πιο αναλυτικά, σε αποψιλωμένο χώρο τριών επιπέδων, έκτασης περίπου 3,5 στρεμμάτων, δράστες καλλιεργούσαν μεγάλο αριθμό δενδρυλλίων κάνναβης, έχοντας εγκαταστήσει διάφορα είδη για την καλλιέργεια, όπως λάστιχα ύδρευσης, γεωργικά εργαλεία, αυτοσχέδιες δεξαμενές συλλογής νερού και λιπάσματα.

Στον χώρο της φυτείας (και στα τρία επίπεδα) βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

942 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από 0,30 έως 2,06 μέτρα

464 νεαρά φυτά κάνναβης, έτοιμα για μεταφύτευση, ύψους από 0,30 έως 0,77 μέτρα

πλαστικά δοχεία, συσκευή ραντίσματος κ.λπ.

Οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση των δραστών, ενώ το προανακριτικό έργο διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρδίτσας.