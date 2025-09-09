Φωτιά τώρα στη ΒΙΠΕ Βόλου – Μήνυμα 112 για τους καπνούς

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στη Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙΠΕ) Βόλου, κοντά στο Βελεστίνο Μαγνησίας.

Λόγω της φωτιάς στη βιομηχανική εγκατάσταση, εστάλη μήνυμα από το 112, το οποίο προειδοποιεί τους κατοίκους της περιοχής για επικίνδυνους καπνούς.

«Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα, ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών», σημειώνεται στο μήνυμα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ Πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή ΒΙ.ΠΕ. #Βελεστίνου της Περιφερειακής Ενότητας #Μαγνησίας ‼️ Επικίνδυνοι καπνοί ‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) September 9, 2025

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο κλήθηκαν να σπεύσουν 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στην ΒΙΠΕ Βόλου. Επιχειρούν 22 #πυροσβέστες με 8 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 9, 2025

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.