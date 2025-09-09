Logo Image

Φωτιά τώρα στη ΒΙΠΕ Βόλου – Μήνυμα 112 για τους καπνούς

Κοινωνία

Nick Paleologos / SOOC

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στη Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙΠΕ) Βόλου, κοντά στο Βελεστίνο Μαγνησίας.

Λόγω της φωτιάς στη βιομηχανική εγκατάσταση, εστάλη μήνυμα από το 112, το οποίο προειδοποιεί τους κατοίκους της περιοχής για επικίνδυνους καπνούς.

«Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα, ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών», σημειώνεται στο μήνυμα.

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο κλήθηκαν να σπεύσουν 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

