Χανιά: Απολογούνται οι φερόμενοι ως «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης

Τα δύο αδέρφια, επιχειρηματίες στα Χανιά, που φέρονται ως «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ., απολογούνται από το πρωί της Τρίτης.

Η σημερινή απολογία τους σε ανακριτή και εισαγγελέα αφορά στη δεύτερη δικογραφία που έχει ανοίξει και αφορά σε εκβιασμούς, παράνομη αγοραπωλησία εκκλησιαστικής περιουσίας, απόπειρες δωροδοκίας δημοσίων υπαλλήλων.

Σχετικά με την πρώτη δικογραφία, που αφορούσε κατά κύριο λόγο έκνομες πράξεις με ναρκωτικά και όπλα, είχαν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικό όρο, που αφορά στη μη έξοδό τους από τη χώρα.

Ο δικηγόρος ενός εκ των απολογούμενων, Νίκος Αρβανιτάκης, δήλωσε μεταξύ άλλων πως ο πελάτης του εξαρχής αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξή του και αποστασιοποιείται από τις όποιες κατηγορίες βαρύνουν τον συγκατηγορούμενό του, «ο οποίος, ασχέτως ποια σχέση έχουν μεταξύ τους, εξαρχής διαρρηγνύει τα ιμάτιά του για την αθωότητά του και αυτό το αποδεικνύει με έγγραφα στοιχεία».

Όπως είπε ο κ. Αρβανιτάκης, για τα περί ευθύνης του ενός κατηγορούμενου, για το θέμα της εκκλησιαστικής περιουσίας εκκρεμεί δίκη στα αστικά δικαστήρια «… και επί αυτού δεν έχει καμία ανάμειξη ο πελάτης μου κατά το μέρος που τον αφορά σε τέτοιες υποθέσεις. Αυτά όλα πιστεύω ότι θα καταρριφθούν και θα κονιορτοποιηθούν στο μελλοντικό ακροατήριο του κακουργιοδικείου…. Η άποψή μου, και η άποψη όλων των συναδέλφων που κάνουμε συνυπεράσπιση, νομίζουμε πως δεν υπάρχει κανένα ίχνος εκβιασμού, όπως παρουσιάζεται στο κατηγορητήριο».

Στο μεταξύ, αναμένεται να περάσει την πόρτα ανακριτή και εισαγγελέα ο πρώην ηγούμενος της ιεράς μονής Αγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων και επίσκοπος Δορυλαίου, ο οποίος κλήθηκε σε απολογία για την υπόθεση των 175 στρεμμάτων και το έγγραφο το οποίο υπέγραψε και παρέδωσε στον έναν εκ των κατηγορουμένων, σύμφωνα με το οποίο η συγκεκριμένη έκταση στον Σταυρό Ακρωτηρίου δεν ανήκει στην περιουσία της μονής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ