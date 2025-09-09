Δυτική Αττική: Αστυνομική επιχείρηση για τροχονομικές παραβάσεις

Ειδική αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Δυτικής Αττικής σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε απογευματινές και βραδινές ώρες της 4ης και 5ης Σεπτεμβρίου από την τοπική Διεύθυνση Αστυνομίας.

Όπως ενημέρωσε την Τρίτη η ΕΛ.ΑΣ., συμμετείχαν και αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Σκοπός της επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση τροχονομικών παραβάσεων που έχουν καταγραφεί σε περιοχές της Δυτικής Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό βεβαιώθηκαν 92 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. για μη χρήση προστατευτικής ζώνης, μη χρήση κράνους, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, χρήση κινητού τηλεφώνου, έλλειψη ΚΤΕΟ κ.α.

Επιπλέον, ακινητοποιήθηκαν 16 οχήματα, ενώ αφαιρέθηκαν 11 άδειες κυκλοφορίας και 12 άδειες ικανότητας οδήγησης.

Οι έλεγχοι για την αντιμετώπιση των τροχονομικών παραβάσεων στη Δυτική Αττική θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση, τονίζει η αστυνομία.