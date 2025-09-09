Παράνομα τυχερά παιχνίδια: Κατάστημα και στο Κορωπί – 9 συλλήψεις

Εννέα άτομα που εντοπίστηκαν να συμμετέχουν σε παράνομο τυχερό παιχνίδι με χρηματικό έπαθλο συνελήφθησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής σε αστυνομική επιχείρηση εντός καταστήματος του Κορωπίου, στο πλαίσιο πληροφοριών αστυνομικών του τοπικού Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Κατασχέθηκαν μάρκες, τσόχα καθώς και το χρηματικό ποσό των 1.340 ευρώ προερχόμενο από τη διεξαγωγή του τυχερού παιχνιδιού.

Επιπλέον, στην κατοχή δύο εκ των συλληφθέντων εντοπίστηκαν 419 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, καθώς και πλήθος νάιλον συσκευασιών.

Εντός του καταστήματος λειτουργούσε κλειστό κύκλωμα καταγραφής με καταγραφικό μηχάνημα με 4 κάμερες, οι οποίες κατέγραφαν τον εξωτερικό και εσωτερικό χώρο του, για ενημέρωση των κατηγορουμένων σε περίπτωση αστυνομικού ελέγχου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Σε βάρος τριών εξ αυτών σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- και για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

Διαβάστε επίσης:

Άγιος Παντελεήμονας: Στο φως παράνομο καζίνο εντός καταστήματος – 10 συλλήψεις