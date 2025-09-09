Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών: Ζητεί τα στοιχεία του γιατρού που συνελήφθη για «φακελάκι»

Τα στοιχεία του φακέλου που σχηματίστηκε για τον συλληφθέντα γιατρό, ο οποίος φέρεται να έλαβε «φακελάκι» από ασθενή, ζήτησε από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών και τη διοίκηση του «Ιπποκράτειου» νοσοκομείου ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ), στο πλαίσιο της πειθαρχικής αρμοδιότητάς του.

Ο ΙΣΑ εκφράζει την πλήρη υποστήριξή του στις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης και ζητεί να του χορηγηθούν άμεσα όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, για τη σοβαρή αυτή υπόθεση, προκειμένου να προχωρήσει σε όλες τις κατά νόμο ενέργειες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

Διαβεβαιώνει δε ότι θα επιληφθεί του θέματος με πλήρη διαφάνεια και ταχύτητα, με γνώμονα την προάσπιση της νομιμότητας και της αξιοπιστίας του ιατρικού λειτουργήματος.

«Δεν θα αφήσουμε ατιμώρητους επίορκους ιατρούς που προσβάλλουν το ιατρικό σώμα, το οποίο υπηρετεί με συνέπεια το σύστημα Υγείας και τον ασθενή.

Η καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς στον χώρο της υγείας αποτελεί θεμελιώδη προτεραιότητα, τόσο για την προστασία των ασθενών, όσο και για την προάσπιση του κύρους των γιατρών και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών», τονίζει ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης.