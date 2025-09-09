Ν. Παπαιωάννου: Δεν θα λειτουργήσουν μη κρατικά πανεπιστήμια που δεν πληρούν τις ακαδημαϊκές προϋποθέσεις

Τη διαβεβαίωση ότι δεν θα λειτουργήσουν όσα μη κρατικά πανεπιστήμια δεν πληρούν τις ακαδημαϊκές προϋποθέσεις που ορίζει το πρότυπο αξιολόγησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), έδωσε ο υφυπουργός Παιδείας, αρμόδιος για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Νίκος Παπαϊωάννου.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ και σχολιάζοντας την ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας, με την οποία ζητάει τα έγγραφα πιστοποίησης προγραμμάτων σπουδών της Νομικής Σχολής μη κρατικού Πανεπιστημίου, (με το επιχείρημα ότι λείπουν βασικά μαθήματα), ο κ. Παπαϊωάννου δήλωσε:

«Θα έχουμε την ολοκληρωμένη εικόνα της παρουσίας ενός ξένου πανεπιστημίου στην πατρίδα μας, όταν θα έχει ολοκληρωθεί και η πιστοποίηση του προγράμματος σπουδών. Διότι αν η ΕΘΑΑΕ εκτιμήσει ότι το τάδε πρόγραμμα δεν πληροί τις προϋποθέσεις τις ακαδημαϊκές, μιας σχολής δεν θα δώσει. (…) Ένα από τα προγράμματα τα οποία είναι προς αξιολόγηση είναι και αυτό της Νομικής Σχολής.

Ο κ. Παπαιωάννου πρόσθεσε: «Αυτή η πιστοποίηση τώρα ξεκινάει και θα ολοκληρωθεί τέλη Σεπτεμβρίου. Άρα λοιπόν, το να ζητάω κάτι το οποίο δεν υπάρχει, δεν έχει κανένα νόημα να το ζητάω. Θα το ζητήσω εφόσον και εάν υπάρχει θετική εισήγηση από το Ανώτατο Επιστημονικό Συμβούλιο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης που δίνει άδεια λειτουργίας, αφού έχει πιστοποιήσει, του προγράμματος σπουδών της Νομικής Σχολής. Όλα αυτά προήλθαν και δεν έχει κανένα λόγο η πολιτική ηγεσία του υπουργείου ή η πολιτεία να ασχολείται με το οτιδήποτε ακούστηκε ή διαβάστηκε από οποιοδήποτε από αυτά τα πανεπιστήμια» επισήμανε ο κ. Παπαϊωάννου.

Για τα προγράμματα σπουδών

Κληθείς να σχολιάσει τα δημοσιεύματα, όπου νομικοί διερωτώνται πώς θα εγκριθούν μέσα σε λίγες μέρες προγράμματα σπουδών όταν στο δημόσιο πανεπιστήμιο περνάνε 2 και 3 χρόνια, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, ο κ. Παπαϊωάννου εξήγησε «είναι δύο διαφορετικά πράγματα.

«Περί τα τέλη Σεπτεμβρίου θα είναι ολοκληρωμένη η διαδικασία. Τότε εμείς ως πολιτεία, ως πολιτική ηγεσία, πρέπει να πούμε ότι ναι, μπορείς να πας εδώ να σπουδάσεις αυτό γιατί συμβαίνουν αυτά. Δεν σημαίνει ότι επειδή το πανεπιστήμιο πήρε άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, αυτόματα εγγράφει, διότι η εγγραφή σημαίνει εγγράφομαι σε σχολή» συμπλήρωσε.