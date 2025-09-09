Νίκος Παπαδάκης: Τελευταίο «αντίο» στον πρόεδρο του Ιδρύματος «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Το τελευταίο «αντίο» στο πρόεδρο του Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», Νίκο Παπαδάκη (Παπαδή) είπαν σήμερα εκατοντάδες φίλοι, εκπρόσωποι της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, της εκπαιδευτικής και της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Στην εξόδιο ακολουθία, στον Ιερό Ναό Αγίας Μαγδαληνής στη Χαλέπα Χανίων, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, χαρακτήρισε το εκλιπόντα «άξιο τέκνο που αφήνει ισχυρή παρακαταθήκη, την οποία επιστήμονες, ερευνητές και παιδιά, μαθητές έχουν τη δυνατότητα να μελετήσουν.

Ένα πολυσχιδές έργο της διατήρησης μνήμης αλλά και παρακαταθήκης του Ελευθέριου Βενιζέλου, καθώς και πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα που παρακολούθησαν ήδη πολλά παιδιά. Παράλληλα αφήνει και μνημειώδες, πραγματικά μεγάλο έργο με τη συγγραφή του, από το οποίο μπορούμε να παρακολουθήσουμε όσα έγιναν επί Ελευθερίου Βενιζέλου. Ο Νίκος Παπαδάκης είναι μία απώλεια όχι μόνο με εθνικά χαρακτηριστικά σε όλη την Ελλάδα αλλά και για όλον τον κόσμο που θλίβονται μαζί μας. Αφήνει ένα τεράστιο έργο που θα τιμήσουμε και για τη μνήμη του αλλά και για την επόμενη μέρα του Ιδρύματος».

Η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, δήλωσε για τον Νίκο Παπαδάκη: «Αφιέρωσε όλη του τη ζωή στο έργο του Ελευθερίου Βενιζέλου και την κληρονομιά του. Του χρωστάμε όχι μόνο οι Χανιώτες αλλά και οι Έλληνες, διότι όλες οι γενιές και οι νεότερες μπόρεσαν και έμαθαν μέσα από το έργο του το έργο του Ελευθερίου Βενιζέλου και όσα έκανε για την οικία του, για το μουσείο στον Θέρισο, για την πατρική οικία του στις Μουρνιές, για το ότι πέρασε με διαγωνισμούς και βραβεία σε σχολεία, σε πανεπιστήμια, όσα ωφέλιμα για να μάθουν την ιστορία και οτιδήποτε γύρω από τον Βενιζέλο. Αυτό που κατάφερε την εξωστρέφεια του Ιδρύματος, με τη σύνδεσή του και τη δημιουργία παραρτημάτων στο εξωτερικό, είναι τεράστιο. Θα λείψει πάρα πολύ σε όλους μας, σίγουρα η μνήμη του θα είναι αιώνια».

Ιδρυμα παγκόσμιας εμβέλειας

Ο πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών, Νίκος Καστρινάκης, τόνισε πως ο Νίκος Παπαδάκης, ως πρόεδρος του Ιδρύματος Βενιζέλου, έθεσε όλο του το είναι, πνευματικό και σωματικό, ψυχικό για τον Ελευθέριο Βενιζέλο. «Θα εκφράσω την απώλειά του με λόγια του ίδιου του Ελευθερίου Βενιζέλου, ότι έθεσε όλο του το πυρ, πνευματικό και σωματικό, ψυχικό και σωματικό, στη διάθεση του Ιδρύματος για να γίνει το Ίδρυμα Ελευθέριος Βενιζέλος αυτό που είναι σήμερα. Ενα ίδρυμα παγκόσμιας εμβέλειας που δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα με ιδρύματα του εξωτερικού που αντιπροσωπεύουν το έργο μεγάλων ηγετών. Τον αποχαιρετούμε και τον ευγνωμονούσε, μας αφήνει ένα μεγάλο χρέος, να δουλέψουμε όλοι ώστε το ίδρυμα να παραμείνει στην ποιότητα και στην αίγλη που αυτός κατάφερε να το φέρει», τόνισε.

Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, μίλησε για εμβληματική μορφή των Χανίων, της Κρήτης, της Ελλάδος.«Ένας άνθρωπος, ο Νίκος Παπαδάκης, που αφιερωσε τη ζωή του στην ανάδειξη του έργου του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του από την Περιφέρεια Κρήτης και εμείς θα συνεχίσουμε το έργο το οποίο έχει ξεκινήσει με το Ίδρυμα Βενιζέλος. Η Περιφέρεια θα είναι δίπλα και πάντα θα αναδεικνύει αυτό το τεράστιο έργο του».

Ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων, Νίκος Καλογερής, μίλησε για τη σπουδαία μελέτη της ζωής και της πορείας του Ελευθερίου Βενιζέλου και των οραμάτων του από τον εκλιπόντα. «Ένας άνθρωπος που επιτελούσε εθνική αποστολή. Είμαστε σίγουροι ότι παρά τη μεγάλη απώλεια, το Ίδρυμα και οι στενοί συνεργάτες του, που έχουν γαλουγηθει από τον Νίκο Παπαδάκη όλα αυτά τα χρόνια, θα συνεχίσουν με επιτυχία το έργο του».