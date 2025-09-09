Logo Image

Φωτιά τώρα στο Μαίναλο

Κοινωνία

Φωτιά τώρα στο Μαίναλο

(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στο Μαίναλο, κοντά στη Στεμνίτσα Αρκαδίας.

Πρόκειται για κατάφυτη περιοχή με έλατα.

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο κλήθηκαν να σπεύσουν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Ειδικότερα, κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα.

Στην περιοχή κλήθηκαν να σπεύσουν επίσης 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube