Φωτιά τώρα στο Μαίναλο

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στο Μαίναλο, κοντά στη Στεμνίτσα Αρκαδίας.

Πρόκειται για κατάφυτη περιοχή με έλατα.

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο κλήθηκαν να σπεύσουν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Ειδικότερα, κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα.

Στην περιοχή κλήθηκαν να σπεύσουν επίσης 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.