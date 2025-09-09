Σεισμός στην Εύβοια: Πώς εξελίσσεται η μετασεισμική ακολουθία – Οι νεότερες εκτιμήσεις των ειδικών

Καθησυχαστικοί εμφανίζονται οι σεισμολόγοι, περίπου 12 ώρες μετά τον σεισμό των 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε 27 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα με επίκεντρο τον θαλάσσιο χώρο ανοικτά από τα Νέα Στύρα Εύβοιας. Ο σεισμός έγινε έντονα αισθητός και στην Αττική.

Στην ευρύτερη περιοχή έχουν καταγραφεί περίπου 30 μετασεισμοί, ο μεγαλύτερος από τους οποίους είχε μέγεθος 2,8 Ρίχτερ.

Μ. Σκορδίλης στο Naftemporiki TV: Τα έως τώρα στοιχεία είναι αισιόδοξα

Μιλώντας στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής, ο σεισμολόγος Μανώλης Σκορδίλης ανέφερε ότι είναι αισιόδοξο ότι η δόνηση εκδηλώθηκε σε χώρο όπου δεν υπάρχει ιστορικό μεγάλου σεισμού, της τάξης των 6 Ρίχτερ.

Ανέφερε επίσης ότι η μετασεισμική ακολουθία απαρτίζεται από μικρούς σεισμούς, κάτω των 3 βαθμών. Σημείωσε, δε, ότι δεν αποκλείεται να σημειωθεί κάποιος μετασεισμός μεγέθους άνω των 4 βαθμών. «Αυτό θα είναι κάτι φυσιολογικό όσον αφορά την εξέλιξη της μετασεισμικής ακολουθίας» επεσήμανε.

Τόνισε επίσης ότι, βάσει των έως τώρα στοιχείων, ο χώρος που έχει διεγερθεί είναι μικρός. Οι διαστάσεις του μικρού αυτού σεισμικού ρήγματος «δεν είναι ικανές ώστε το ρήγμα να εκδηλώσει κάποιον ισχυρό σεισμό ιδιαίτερα ανησυχητικό» δήλωσε.

«Για να έχουμε μια αντιπροσωπευτική εικόνα χρειαζόμαστε περισσότερα δεδομένα, ενός με δύο 24ώρων. Τα έως τώρα στοιχεία όμως δείχνουν ότι το 5,2 ήταν ένας κύριος σεισμός. Υπάρχει μια μετασεισμική ακολουθία. Μπορεί να εκδηλωθούν και λίγο ισχυρότεροι μετασεισμοί από αυτούς που έχουν εκδηλωθεί μέχρι τώρα. Το γεγονός ότι ο χώρος που διεγέρθηκε παραμένει μικρός, αυτό είναι επίσης θετικό γεγονός. Άρα τα έως τώρα στοιχεία είναι αισιόδοξα» επεσήμανε ο κ. Σκορδίλης.

Ευθ. Λέκκας: Η περιοχή δεν είναι ικανή να δώσει κάποιον πολύ μεγάλο σεισμό

Νωρίτερα, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας ανέφερε ότι από τα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί έως τώρα, εξάγεται το συμπέρασμα ότι μάλλον ήταν ο κύριος σεισμός. Επεσήμανε, δε, ότι η περιοχή δεν είναι ικανή να δώσει κάποιον πολύ μεγάλο σεισμό.

Τόνισε επίσης ότι συνεδρίασε άμεσα η Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου, καταλήγοντας στο ίδιο συμπέρασμα, ότι δηλαδή η περιοχή είναι χαμηλής σεισμικότητας και δεν γειτνιάζει με μεγάλα ρήγματα. «Νομίζω ότι πάμε καλά» επεσήμανε. Σημείωσε επίσης ότι σε αυτήν την περίπτωση, ο σεισμός είχε μικρές επιταχύνσεις, κάτι που εξηγεί γιατί δεν υπήρχαν σοβαρές ζημιές.

Β. Καραστάθης: Δεν θα έλεγα ότι υπάρχει κάποιος λόγος άμεσης ανησυχίας Από την πλευρά του, ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Βασίλης Καραστάθης επεσήμανε ότι «δεν θα έλεγα ότι υπάρχει κάποιος λόγος άμεσης ανησυχίας». Διευκρίνισε πάντως ότι απαιτούνται περισσότερα δεδομένα για να εξαχθούν πιο ασφαλή συμπεράσματα. Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ανέφερε ότι πρόκειται για περιοχή ήπιας σεισμικότητας, χωρίς σεισμούς μεγάλου μεγέθους, ενώ η ακολουθία βαίνει μέχρι στιγμής αρκετά καλά. Πάντως επεσήμανε ότι πάντα θα πρέπει να κρατάμε μία επιφύλαξη. Ο κ. Καραστάθης τόνισε πως το μέγεθος 5,2 είναι σύνηθες για τον ελληνικό χώρο και εξέφρασε την εκτίμηση ότι δεν είναι πιθανό να ενεργοποιηθεί κάποιο άλλο ρήγμα.

Κ. Παπαζάχος: Άγνωστο το ρήγμα – Περιοχή με χαμηλή σεισμικότητα

Ο καθηγητής Σεισμολογίας στο ΑΠΘ Κώστας Παπαζάχος σημείωσε από την πλευρά του ότι ο σεισμός έγινε αισθητός στην Αττική γιατί ήταν κοντά το επίκεντρο. Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, επεσήμανε ότι δεν είναι γνωστά αρκετά στοιχεία για το ρήγμα. Σημείωσε ότι πρόκειται για περιοχή με χαμηλή σεισμικότητα, χωρίς μεγάλα ρήγματα.

«Έχω την αίσθηση ότι είναι οι δυτικοί σεισμοί της Εύβοιας, που είναι αυτά τα 5άρια» τόνισε. Ανέφερε ότι αυτά τα ρήγματα δίνουν μικρές για τα δεδομένα του ελληνικού χώρου δονήσεις, χωρίς συνέχεια. «Ακόμα και αν γινόταν ένας σεισμός 5,8 βαθμών στην περιοχή, δεν θα είχε επιπτώσεις στο Λεκανοπέδιο» επεσήμανε και πρόσθεσε πως «έχω την αίσθηση ότι σε μια εβδομάδα θα τα έχουμε ξεχάσει όλα».

Γερ. Παπαδόπουλος: Ενδέχεται να γίνουν και μεγαλύτεροι μετασεισμοί

Σε ανάρτησή του, ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος ανέφερε ότι ενδέχεται να γίνουν και μεγαλύτεροι μετασεισμοί, οι οποίοι θα γίνουν αισθητή, ενώ συνέστησε ψυχραιμία.

«Σεισμός 5,2 μεταξύ Νέων Στύρων και Γραμματικού στο νότιο Ευβοϊκό, μάλλον σε υποθαλάσσιο κανονικό ρήγμα με διεύθυνση ΒΔ-ΝΑ. Οι μετασεισμοί συνεχίζονται αλλά όχι με σημαντικά μεγέθη, 2,8 ήταν το μεγαλύτερο. Ενδέχεται να γίνουν και μεγαλύτεροι οι οποίοι θα γίνουν αισθητοί. Συνεπώς χρειάζεται να είμαστε ψύχραιμοι» σημείωσε.

