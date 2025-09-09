Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας στην Πυλαία

Φως στην απόπειρα ανθρωποκτονίας, που έλαβε χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες της περασμένης Τετάρτης στην Πυλαία Θεσσαλονίκης έριξε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν 3 αλλοδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία – κατά περίπτωση – για εγκληματική οργάνωση, απόπειρα ανθρωποκτονίας, ναρκωτικά, όπλα, πλαστογραφία, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριών, με ανάλυση ψηφιακών μέσων και ειδικές ανακριτικές τεχνικές, προέκυψε ότι 39χρονος πυροβόλησε εξωτερικά καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (καντίνα) και τραυμάτισε Έλληνα, ενώ στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε όχημα και διέφυγε από το σημείο.

Το θύμα διακομίστηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο, φέροντας τραύματα στο στήθος και στο χέρι.

Κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε στο σημείο εντοπίστηκαν και περισυλλέχθηκαν 3 κάλυκες.

Από τις περαιτέρω έρευνες του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του δράστη.

Όπως προέκυψε, είχε συστήσει και διεύθυνε εγκληματική οργάνωση, με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και τη διάπραξη ένοπλης επίθεσης-απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή.

Στην εν λόγω οργάνωση είχαν ενταχθεί 23χρονος και 30χρονος, που είχαν ρόλο διακινητών, ενώ το όχημα που χρησιμοποίησε ο 39χρονος δράστης στο συγκεκριμένο περιστατικό είναι ιδιοκτησίας του 30χρονου.

Στο πλαίσιο αυτό, μεσημβρινές ώρες χθες, Δευτέρα, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, εντοπίστηκαν ο 39χρονος με τον 23χρονο να κινούνται με όχημα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, ωστόσο σε σήμα των αστυνομικών δεν συμμορφώθηκαν και ανέπτυξαν ταχύτητα.

Στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, συγκρούστηκαν με υπηρεσιακό όχημα. Στη συνέχεια εγκατέλειψαν το όχημα και διέφυγαν πεζή, με τους αστυνομικούς να καταφέρνουν τελικώς να τους ακινητοποιήσουν.

Ο 30χρονος εντοπίστηκε απογευματινές ώρες χθες και συνελήφθη σε περιοχή της Χαλκιδικής.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και οχήματα, μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πιστόλι με 15 φυσίγγια

3 κιλά και 139 γραμμάρια κάνναβης

23.350 ευρώ

πλαστό διαβατήριο

πλαστή άδεια ικανότητας οδήγησης

κινητά τηλέφωνα και

3 οχήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.