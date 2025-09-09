Logo Image

Θεσσαλονίκη: Απείλησε με όπλο ανήλικους επειδή έκαναν φασαρία

Κοινωνία

(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων σχηματίστηκε εις βάρος 49χρονου, ο οποίος κατηγορείται ότι απείλησε με κυνηγετικό όπλο παρέα ανηλίκων, επειδή έκαναν φασαρία σε πάρκο στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.

Έπειτα από έρευνα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά ταυτοποίησαν και εντόπισαν, χθες το πρωί, τον 49χρονο στο σπίτι του.

Οι αρχές κατάσχεσαν ένα κυνηγετικό όπλο, το οποίο ο 49χρονος φέρεται να κατείχε νόμιμα.

Απείλησε τους ανηλίκους με το όπλο

Με το όπλο αυτό, ο ίδιος φαίνεται να προσέγγισε τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου τους ανήλικους, προτάσσοντάς το προς το μέρος τους για εκφοβισμό και ζητώντας να κάνουν ησυχία.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα διαβιβαστεί για τα περαιτέρω στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

