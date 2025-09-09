«Ιπποκράτειο» νοσοκομείο: Συνελήφθη διευθυντής για «φακελάκι»

Συνελήφθη από τις αρχές διευθυντής κλινικής του «Ιπποκράτειου» νοσοκομείου, στην Αθήνα, κατηγορούμενος ότι ζητούσε «φακελάκι» από ασθενείς.

Σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση, πρόκειται για διευθυντή μίας εκ των καρδιοχειρουργικών κλινικών του νοσοκομείου.

Κατά πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο γιατρός φέρεται να ζητούσε χρήματα για να προσέχει τους ασθενείς που χειρουργούσε ο ίδιος, μετά το χειρουργείο.

3.000 έως 5.000 ευρώ

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, φέρεται να ζητούσε ποσά από 3.000 έως και 5.000 ευρώ από ασθενείς του.

Είχε προηγηθεί καταγγελία στην Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., ενώ στην κατοχή του κατηγορούμενου φέρεται να εντοπίστηκαν προσημειωμένα χαρτονομίσματα.