Θεσσαλονίκη: 34χρονος γρονθοκόπησε δημοτικό υπάλληλο που έκοβε δέντρα

Επίθεση εν ώρα υπηρεσίας από 34χρονο, δέχθηε δημοτικός υπάλληλος στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο 61χρονος υπάλληλος στον τομέα καθαριότητας τού δήμου Παύλου Μελά, το περιστατικό συνέβη χθες το πρωί, την ώρα που εκτελούσε εργασίες κοπής δέντρων.

Αφορμή φαίνεται πως αποτέλεσε η κοπή ενός μικρού δένδρου, το οποίο είχε φυτέψει ο 34χρονος. Ξεσπώντας την οργή του πάνω στον δημοτικό υπάλληλο, τού επιτέθηκε με μπουνιά, ενώ προκάλεσε φθορές στο χαρτοκοπτικό μηχάνημα.

Όπως έγινε γνωστό, ο 34χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, βία κατά υπαλλήλων και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, με την οποία οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ