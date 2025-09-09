Logo Image

Θεσσαλονίκη: 34χρονος γρονθοκόπησε δημοτικό υπάλληλο που έκοβε δέντρα

Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: 34χρονος γρονθοκόπησε δημοτικό υπάλληλο που έκοβε δέντρα

(ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Ο 34χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, βία κατά υπαλλήλων και φθορά ξένης ιδιοκτησίας

Επίθεση εν ώρα υπηρεσίας από 34χρονο, δέχθηε δημοτικός υπάλληλος στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο 61χρονος υπάλληλος στον τομέα καθαριότητας τού δήμου Παύλου Μελά, το περιστατικό συνέβη χθες το πρωί, την ώρα που εκτελούσε εργασίες κοπής δέντρων.

Αφορμή φαίνεται πως αποτέλεσε η κοπή ενός μικρού δένδρου, το οποίο είχε φυτέψει ο 34χρονος. Ξεσπώντας την οργή του πάνω στον δημοτικό υπάλληλο, τού επιτέθηκε με μπουνιά, ενώ προκάλεσε φθορές στο χαρτοκοπτικό μηχάνημα.

Όπως έγινε γνωστό, ο 34χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, βία κατά υπαλλήλων και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, με την οποία οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

