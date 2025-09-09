Λάθος μετάγγιση αίματος: Ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες – Έλεγχος για τα πρωτόκολλα Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας

Ελεύθεροι με εντολή του εισαγγελέα αφέθηκαν οι τρεις συλληφθέντες για τη λάθος μετάγγιση αίματος σε ασθενή σε μεγάλη ιδιωτική κλινική στην Αθήνα.

Λίγους μήνες μετά το τραγικό περιστατικό στο Τζάνειο νοσοκομείο, όπου μια 62χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από λάθος μετάγγιση, το ίδιο λάθος φαίνεται να έγινε την Δευτέρα σε ιδιωτική κλινική.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου, το αίμα προοριζόταν για άλλο ασθενή. Το περιστατικό έγινε άμεσα αντιληπτό και η μετάγγιση στον 67χρονο ασθενή διεκόπη.

Για το περιστατικό συνελήφθησαν μια 26χρονη νοσηλεύτρια, μια 32χρονη γιατρός και ένας 50χρονος γιατρός, για έκθεση σε κίνδυνο και βαριά σωματική βλάβη κατά συναυτουργία.

Ο ασθενής νοσηλεύεται στην Εντατική και, σύμφωνα με το νοσοκομείο, δεν κινδυνεύει η ζωή του.

Στο μεταξύ, στο ιδιωτικό θεραπευτήριο πραγματοποιεί από χθες έλεγχο κλιμάκιο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας προκειμένου να διαπιστώσει σε ποιο σημείο της διαδικασίας δεν τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα που ισχύουν για τις μεταγγίσεις αίματος.

