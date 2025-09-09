Logo Image

Μετρό – Γραμμή 1: Προσήχθησαν 5 άτομα που κινούνταν ύποπτα σε αμαξοστάσιο – Εντοπίστηκαν από drone της ΣΤΑΣΥ

Κοινωνία

EUROKINISSI/Γιώργος Κονταρίνης

Πάνω από 280 περιστατικά έχουν αποτραπεί χάρη στα drones 

Στην προσαγωγή 5 νεαρών ατόμων, που εντοπίστηκαν από drone εντός και εκτός αμαξοστασίου της Γραμμής 1 του Μετρό Κηφισιά – Πειραιάς, λίγο μετά τις 3 το πρωί της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου, προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία.

Το περιστατικό σημειώθηκε, όταν το drone ασφαλείας της ΣΤΑΣΥ εντόπισε ύποπτες κινήσεις στον χώρο του αμαξοστασίου. Ο χειριστής ειδοποίησε αμέσως τον Ελεγκτή Ασφάλειας και την ΕΛΑΣ, η οποία κινητοποιήθηκε με ταχύτητα και προχώρησε στην προσαγωγή των δραστών στο Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η χρήση drones με θερμικές κάμερες και προβολείς ενισχύει από το 2023 την ασφάλεια του δικτύου του Μετρό, σε πλήρη συνεργασία με την ΣΤΑΣΥ, έχοντας αποτρέψει περισσότερα από 280 περιστατικά. Τα πτητικά μέσα επιτρέπουν συνεχή επιτήρηση, αποτρέπουν βανδαλισμούς και δολιοφθορές, ενώ συνεισφέρουν στην προστασία επιβατών, εργαζομένων και υποδομών.

Παράλληλα, η Γραμμή 1 θωρακίζεται συνολικά με:

  • την αντικατάσταση 5.600 μέτρων περίφραξης, που ολοκληρώνεται τον Νοέμβριο και
  • ⁠την εκπόνηση μελέτης για την εγκατάσταση καμερών σε όλο το μήκος της γραμμής, ένα έργο καθοριστικό για την πρόληψη παραβατικών ενεργειών.

