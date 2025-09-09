Κρήτη: Νέα απολογίες για την εγκληματική οργάνωση – Στον ανακριτή τα δύο αδέρφια για εκβιασμούς και εκκλησιαστική περιουσία

Νέος γύρος απολογιών αναμένεται σήμερα για τα δύο αδέρφια που θεωρείται ότι είχαν ηγετικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση που εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών, εμπόριο όπλων, εκβιασμούς και «ξέπλυμα μαύρου» χρήματος στην Κρήτη.

Οι σημερινές απολογίες αφορούν στην δεύτερη δικογραφία, για την εκκλησιαστική περιουσία, με την εκποίηση μοναστηριακής γης στην περιοχή του Σταυρού. Εκτός από τα δύο αδέλφια, κατηγορούμενοι είναι και ο πρώην ηγούμενος της Μονής Αγίας Τριάδος, ένας επίσκοπος καθώς και δικηγόρος των Χανίων.

Υπενθυμίζεται ότι για την πρώτη δικογραφία που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ξέπλυμα «μαύρου χρήματος», απολογήθηκαν ήδη τα δύο αδέρφια και με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους.

Αμέσως, όμως, μετά την απόφαση, η εισαγγελέας ζήτησε και συνελήφθησαν για κατηγορίες που αφορούν στη δεύτερη δικογραφία, η οποία ήδη άνοιξε και σχετίζεται με έκνομες πράξεις περί απόκτησης εκκλησιαστικής περιουσίας, εκβιασμούς και απόπειρες δωροδοκίας δημοσίων υπαλλήλων.

Πιο συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά στη δεύτερη δικογραφία, τα δύο αδέρφια κατηγορούνται για εκβίαση από κοινού, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, με απειλή βλάβης του λειτουργήματος του εξαναγκαζόμενου ή άλλου, τελεσθείσα από πρόσωπα που διαπράττουν τέτοιες πράξεις κατ’ επάγγελμα, για σύσταση συμμορίας.

Επίσης, για ηθική αυτουργία από κοινού σε απιστία σε βάρος ΝΠΔΔ με ζημία που ξεπερνά το ποσό των 120.000 ευρώ.

Επιπροσθέτως, ο ένας αδερφός κατηγορείται και για απόπειρα απάτης με ζημία άνω των 120.000 ευρώ και ο δεύτερος και για παραβίαση απορρήτου προφορικής συνομιλίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ίδιοι δηλώνουν αθώοι. Μάλιστα ο ένας αδερφός φέρεται να χαρακτήρισε «ψεύτικη» την εγκληματική οργάνωση, υποστηρίζοντας ότι οι φωνές που έχουν καταγραφεί από τις συνομιλίες δεν είναι δικές τους αλλά πρόκειται για τεχνητή νοημοσύνη.