Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Η εξειδίκευση των μέτρων της ΔΕΘ στο επίκεντρο του σημερινού Τύπου

Τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025.

Δείτε τα αναλυτικά εδώ.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Οι κερδισμένοι των εξαγγελιών στη ΔΕΘ”

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Τι φόρο γλιτώνουμε ανά 1.000 ευρώ εισοδήματος”

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΒΑΦΤΙΖΟΥΝ ΠΑΝΤΕΣΠΑΝΙ ΤΑ…ΨΙΧΟΥΛΑ”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Οι μηνιαίες αυξήσεις αποδοχών”

ΕΣΤΙΑ: “Οι νέοι μισθοί στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας”

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΑΣ ΕΜΠΑΙΖΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΦΠΑ”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Τι φέρνει ο Αμερικανός τσάρος της ενέργειας στην Αθήνα”

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Συλλαλητήρια – σταθμός στην απεργιακή κλιμάκωση!”

ΤA NEA: “ΔΕΘ-ΤΑ ΨΙΛΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ-Ποιοι κερδίζουν… …ποιοι μένουν εκτός”

ΚONTRA: “ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΟΡΟΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ”