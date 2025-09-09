Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Η εξειδίκευση των μέτρων της ΔΕΘ στο επίκεντρο του σημερινού Τύπου

Τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025.
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Οι κερδισμένοι των εξαγγελιών στη ΔΕΘ”
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Τι φόρο γλιτώνουμε ανά 1.000 ευρώ εισοδήματος”
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΒΑΦΤΙΖΟΥΝ ΠΑΝΤΕΣΠΑΝΙ ΤΑ…ΨΙΧΟΥΛΑ”
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Οι μηνιαίες αυξήσεις αποδοχών”
ΕΣΤΙΑ: “Οι νέοι μισθοί στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας”
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΑΣ ΕΜΠΑΙΖΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΦΠΑ”
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Τι φέρνει ο Αμερικανός τσάρος της ενέργειας στην Αθήνα”
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Συλλαλητήρια – σταθμός στην απεργιακή κλιμάκωση!”
ΤA NEA: “ΔΕΘ-ΤΑ ΨΙΛΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ-Ποιοι κερδίζουν… …ποιοι μένουν εκτός”
ΚONTRA: “ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΟΡΟΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ”