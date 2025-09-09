Γεράσιμος Παπαδόπουλος για σεισμό στην Εύβοια: Πιθανός ένας μετασεισμός 4,5 Ρίχτερ

Καθησυχαστικός αλλά και ρεαλιστικός εμφανίστηκε ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, σχολιάζοντας τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα στον θαλάσσιο χώρο ανάμεσα σε Σχοινιά και Νέα Στύρα Ευβοίας.

«Δύσκολα βλέπουμε πεντάρι στην περιοχή»

Όπως εξήγησε, η δόνηση προκάλεσε ανησυχία επειδή ήταν αρκετά ισχυρή και επιφανειακή. «Η περιοχή αυτή δεν έχει υψηλό σεισμικό δυναμικό, δεν διαθέτει ιδιαιτέρως μεγάλα ρήγματα και γι’ αυτό σπάνια καταγράφονται σεισμοί της τάξης των 5 Ρίχτερ», σημείωσε.

Δεν επηρεάζεται η Πάρνηθα

Σε ερώτηση για το εάν η συγκεκριμένη σεισμική δραστηριότητα μπορεί να επηρεάσει το ρήγμα της Πάρνηθας, ο κ. Παπαδόπουλος απάντησε αρνητικά. «Μάλλον όχι», είπε, διευκρινίζοντας ότι το μέγεθος του σεισμού δεν είναι τέτοιο που θα μπορούσε να ενεργοποιήσει άλλο ρήγμα.

Πιθανός μεγαλύτερος μετασεισμός

Ο έμπειρος σεισμολόγος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν και νέες δονήσεις. «Είναι πιθανός ένας μετασεισμός έως και 4,5 Ρίχτερ σήμερα ή μέσα στις επόμενες ημέρες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η εξέλιξη παρακολουθείται στενά.

Οδηγίες προς τους πολίτες

Ο κ. Παπαδόπουλος υπογράμμισε ότι το σημαντικό σε κάθε σεισμική δόνηση είναι να μην επικρατεί πανικός. «Δεν τρέχουμε, δεν αφήνουμε τον φόβο να μας καταβάλει· προσπαθούμε να προστατευτούμε με ψυχραιμία», τόνισε.