Κοινωνία

Χωρίς ταξί η Αττική σήμερα και αύριο

Aris Oikonomou/ SOOC

Σε 48ωρη απεργία οι οδηγοί- Αντιδρούν στις αστικές μετακινήσεις και με ΒΑΝ

Χειρόφρενο τραβούν σήμερα, Τρίτη 9 και αύριο, Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, τα ταξί στην Αττική καθώς το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) προανήγγειλε 48ωρη απεργία από τις 6πμ της Τρίτης έως τις 6πμ της Πέμπτης.

Οι οδηγοί ταξί αντιδρούν στις αστικές μετακινήσεις και με ΒΑΝ.

Παράλληλα ανακοίνωσαν συγκέντρωση σήμερα Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου στις 10πμ έξω από τα γραφεία του ΣΑΤΑ.

«Ο κλάδος των ταξί βρίσκεται απέναντι σε ακόμη μία βίαιη επίθεση από την κυβέρνηση και τα οικονομικά συμφέροντα που εξυπηρετεί. Με την απαράδεκτη και εξόφθαλμα φωτογραφική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) υπ’ αριθ. 134328/20-8-2025, επιχειρείται η οριστική μετατόπιση του μεταφορικού έργου στα καρτέλ των πολυεθνικών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, με σκοπό την εξόντωση του αυτοαπασχολούμενου επαγγελματία οδηγού ταξί», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση του ΣΑΤΑ.

