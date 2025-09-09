Σεισμός στην Εύβοια: Πάνω από 25 μετασεισμοί – Τι λένε οι ειδικοί

Ομαλά εξελίσσεται η μετασεισμική ακολουθία στην Εύβοια. Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών έχει καταγράψει περίπου 25 μετασεισμούς, οι οποίοι ήταν ωστόσο όλοι εξαιρετικά ασθενείς.

Μέσα στο πρώτο 25λεπτο από τον κύριο σεισμό των 5,2 Ρίχτερ που ταρακούνησε και την Αττική, σημειώθηκαν 10 μετασεισμοί μεγέθους 1,6 έως 2,6 Ρίχτερ με επίκεντρο τα Νέα Στύρα.

Η σεισμική ακολουθία συνεχίστηκε με εξαιρετικά ασθενείς δονήσεις, μεγέθους 1,5 έως και 2,4 Ρίχτερ.

Oι πιο πρόσφατοι σημειώθηκαν στις 06:20 και 07:04 το πρωί και ήταν έκαστος μεγέθους 2,1 Ρίχτερ.

«Κανένας λόγος ανησυχίας»

Αρκετοί κάτοικοι των Νέων Στύρων πέρασαν τη νύχτα έξω. «Ο σεισμός είχε διάρκεια και φοβηθήκαμε πολύ. Πρώτη φορά νιώσαμε κάτι τόσο δυνατό», είπε κάτοικος στην ΕΡΤ. Αντίστοιχες μαρτυρίες ήρθαν και από τον Μαραθώνα.

Παρόλα αυτά οι ειδικοί ξεκαθαρίζουν ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας.

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας. Όπως εξήγησε, το επίκεντρο εντοπίζεται 5 χλμ. δυτικά-βορειοδυτικά των Νέων Στύρων, με εστιακό βάθος 13,6 χλμ.

«Όλα δείχνουν ότι πρόκειται για τον κύριο σεισμό. Η περιοχή δεν έχει δώσει ποτέ μεγαλύτερα μεγέθη, δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα ανησυχίας», δήλωσε στο ΕΡΤnews.

Πιθανοί οι μετασεισμοί έως και 4,5 Ρίχτερ

Από την πλευρά του ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος σχολίασε πως όλος ο κόσμος φοβήθηκε, γιατί ο σεισμός ήταν αρκετά δυνατός και επιφανειακός. «Η περιοχή αυτή δεν έχει υψηλό σεισμικό δυναμικό, δεν έχει ιδιαιτέρως μεγάλα ρήγματα και για αυτό δύσκολα βλέπουμε 5αρι».

Σε ερώτηση για το εάν μπορεί να επηρεάσει το ρήγμα στην Πάρνηθα, απάντησε «μάλλον όχι», εξηγώντας ότι δεν ήταν τόσο μεγάλος ο σεισμός για να επηρεάσει ένα άλλο ρήγμα.

Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να γίνουν και νέοι μετασειμοί έως 4,5 Ρίχτερ σήμερα ή και μέσα στις επόμενες ημέρες.

Χωρίς ζημιές – σε επιφυλακή οι αρχές

Ο δήμαρχος Μαραθώνα, Στέργιος Τσίρκας, μίλησε για «πολύ έντονο σεισμό» χωρίς, ωστόσο, καταγεγραμμένες ζημιές. Στο ίδιο πνεύμα και ο δήμαρχος Καρύστου, Λευτέρης Ραβιόλος. Από τα Νέα Στύρα, ο πρόεδρος της κοινότητας Νίκος Δρακογιάννης ανέφερε μόνο ένα μικρό περιστατικό με σπασμένη τζαμαρία σε παραλιακό κατάστημα.

Η Πυροσβεστική κινητοποίησε δυνάμεις σε νότια Εύβοια και ανατολική Αττική, ενώ σε ετοιμότητα τέθηκαν η 1η και η 7η ΕΜΑΚ. Το ΕΣΚΕΔΙΚ βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με Πολιτική Προστασία, Πυροσβεστική, ΕΛ.ΑΣ. και τοπική αυτοδιοίκηση.

Συνεδρίαση της Επιτροπής Σεισμικού Κινδύνου

Σε έκτακτη συνεδρίαση τα ξημερώματα, η Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου κατέληξε ότι όλα εξελίσσονται ομαλά. Όπως τονίστηκε, η περιοχή δεν χαρακτηρίζεται από υψηλή σεισμικότητα, ενώ οι ισχυρότερες σεισμικές εστίες βρίσκονται σε αρκετή απόσταση.

Αισθητός σε τεράστια ακτίνα

Χάρτης που δημοσιεύει το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο καταδεικνύει τη μεγάλη ακτίνα, στην οποία έγινε αισθητός ο σεισμός.

Στιγμιότυπα από τη στιγμή του σεισμού

Οι κάτοικοι τόσο στην Εύβοια όσο και στην Αττική ταρακουνήθηκαν για τα καλά. Ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ ξύπνησε αρκετούς, ενώ άλλοι ήταν ακόμη στην εργασία τους.

Ακολουθούν βίντεο, που αποτυπώνουν τη στιγμή του σεισμού.