Καθησυχαστική η Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και Σεισμικής Διακινδύνευσης για τον σεισμό στην Εύβοια

Καθησυχαστική ήταν η εκτίμηση της Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και Σεισμικής Διακινδύνευσης σχετικά με τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ που καταγράφηκε ανάμεσα στον Σχοινιά και τα Στύρα. Η Επιτροπή, η οποία συνεδρίασε τις πρώτες πρωινές ώρες, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας και ότι η σεισμική δραστηριότητα παρακολουθείται χωρίς να συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι προβληματισμού.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Γεωλογίας και Πρόεδρο του ΟΑΣΠ, Ευθύμιο Λέκκα, η σεισμική δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή τόσο στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, ιδίως στα ανατολικά προάστια, όσο και σε αρκετές περιοχές της κεντρικής Ελλάδας. Το γεγονός αυτό αποδίδεται κυρίως στη μικρή απόσταση από το επίκεντρο, το οποίο εντοπίζεται σε θαλάσσιο χώρο μεταξύ Αττικής και Εύβοιας, σε βάθος περίπου 13 χιλιομέτρων. Όπως επεσήμανε, πρόκειται για μια περιοχή που δεν είναι γνωστή για έντονη ή συχνή σεισμική δραστηριότητα.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, τα μέλη της Επιτροπής αξιολόγησαν ότι, αν και πρόκειται για έναν αρκετά ισχυρό σεισμό με ευρεία γεωγραφική απήχηση, εντούτοις το επίκεντρο βρίσκεται σε μια ζώνη με χαμηλή σεισμικότητα. Παρόλο που ιστορικά σε γύρω περιοχές έχουν σημειωθεί ισχυρότερες δονήσεις, αυτές προήλθαν από εστίες που βρίσκονται σε μεγαλύτερη απόσταση.

Ο κ. Λέκκας υπογράμμισε πως το φαινόμενο συνοδεύεται από μετασεισμική δραστηριότητα, με μικρότερες δονήσεις μεγέθους 2 έως 2,5 Ρίχτερ. Το γενικό συμπέρασμα της Επιτροπής είναι ότι δεν συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανησυχίας για το ευρύ κοινό. Τόνισε, ωστόσο, ότι οι κάτοικοι οφείλουν να παραμένουν ενήμεροι και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων. Η σεισμική δραστηριότητα παρακολουθείται στενά, αλλά προς το παρόν δεν διαφαίνεται κάποιο στοιχείο που να προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό.

Με πληροφορίες από EΡΤ