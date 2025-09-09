Logo Image

Κοινωνία

Σεισμός στην Εύβοια: Η στιγμή που η δόνηση χτυπάει τα στούντιο των καναλιών – Οι αντιδράσεις των δημοσιογράφων

Ψύχραιμοι παρέμειναν οι παρουσιαστές των ζωντανών εκπομπών

Έντονα αισθητός στην Αττική έγινε ο σεισμός που είχε επίκεντρο κοντά στα Νέα Στύρα Ευβοίας, προκαλώντας αναστάστωση, μεταξύ αλλων και στα στούντιο των ζωντανών τηλεοπτικών εκπομπών που εκείνη την ώρα βρίσκονταν στον «αέρα».

Οι δημοσιογράφοι των εκπομπών παρέμειναν ψύχραιμοι παρά το μέγεθος της δόνησης.

Και στο Mega η στιγμή του σεισμού κατεγράφη από τις κάμερες λίγο προτού ξεκινήσει ενημερωτική εκπομπή.

Ανάλογο σκηνικό καταγράφηκε και στο στούντιο της ΕΡΤ, στη Αγία Παρασκευή, όπου ο σεισμός έγινε εντονότατα αισθητός.

