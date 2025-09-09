Logo Image

Σεισμός στην Εύβοια: Η τεράστια ακτίνα που έγινε αισθητή η δόνηση

Κοινωνία

Πηγή: EMSC via X

Η ισχυρή σεισμική δόνηση με επίκεντρο κοντά στα Νέα Στύρα Ευβοίας που ταρακούνησε την Αττική έγινε αισθητή σε τεράστια ακτίνα.

Πέρα από την Αττική και την Εύβοια, όπου οι πολίτες ταρακουνήθηκαν ιδιαίτερα, η δόνηση έγινε αντιληπτή σε σχεδόν ολόκληρη την Πελοπόννησο, καθώς επίσης και στο μεγαλύτερο τμήμα της Στερεάς Ελλάδας και της Θεσσαλίας, Οι βορειοδυτικές Κυκλάδες κατάλαβαν επίσης τον σεισμό, όπως και οι Σποράδες.

